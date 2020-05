Document. Tăriceanu prezintă proiectul privind anularea amenzilor din perioada stării de urgenţă: Eliminăm abuzurile Guvernului PNL!

„Eliminăm abuzurile Guvernului PNL. Decizia CCR a desfiinţat amenzile abuzive aplicate românilor. În consecinţă, pentru a nu bloca instanţele de judecată, dar şi pentru a veni în sprijinul românilor care au fost amendaţi în mod abuziv, am înaintat spre consultare şi altor partide parlamentare proiectul de lege conceput de specialiştii ALDE, PSD şi Pro România, proiect care prevede anularea amenzilor date de către autorităţi în baza ordonanţelor militare. Cred că putem profita de timpul pe care îl avem până la momentul în care Curtea Constituţională va da motivarea deciziei prin care a desfiinţat aceste amenzi pentru a face o dezbatere în societate pe această temă. Nu e un proiect care îi penalizează pe cei care au respectat legea şi au stat în case, aşa cum propaganda guvernamentală a încercat să spună”, a scris Călin Popescu Tăriceanu pe Facebook.

Fostul premier dă mai multe explicaţii ale necesităţii proiectului. „Proiectul nu este făcut nici în ideea de a submina autoritatea cuiva, nici a descuraja poliţia să-şi facă datoria şi nici nu este un dat cu tifla celor care am respectat legile. Proiectul are scopuri practice, care ne privesc pe toţi.

1. Evitarea blocării instanţelor. Vă închipuiţi ce înseamnă încă 300.000 de procese pe rolul instanţelor? Activitatea care şi aşa se derula cu greutate va fi total blocată. Ca să nu mai vorbim de pericolul de a răspândi virusul în momentul în care 300.000 de români vor lua cu asalt instanţele.

2. Facem dreptate românilor care au fost amendaţi în mod abuziv! Valoarea amenzilor date în România este probabil cea mai mare din lume. Cine s-a gândit că un pensionar care are 1000 lei pe lună pensie trebuie să plătească 5000 de lei amendă doar pentru că nu s-a putut încadra în cele 2 ore în care avea dreptul să iasă din casă, înseamnă că nu era cu toate ţiglele pe casă!”, a completat liderul ALDE.

Fostul premier a subliniat că proiectul nu se aplică şi celor care au făcut scandal sau au fugit din izolare în perioada stării de urgenţă. „Ca să fiu clar: nu vom propune anularea amenzilor pentru cei care au fugit din izolare sau din caracntină sau cei care au produs tulburări ale ordinii şi liniştii publice. Pentru cei mulţi care am stat în case: noi nu am stat în case pentru că ne era frică de amenzi. Noi am stat în case pentru că am vrut să respectăm legea, pentru că am vrut să ne ferim pe noi şi cei dragi de acest virus nenorocit. Nu avem motive să ne simţim frustraţi de această iniţiativă. Nu putem fi complici la mulţimea de abuzuri care s-au întâmplat cum nu putem să lăsăm ca blocarea instanţelor să ne afecteze pe cei mai mulţi”, a mai afirmat Tăriceanu.