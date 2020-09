Dezvăluiri din noaptea alegerilor. Pandele, revoltat, l-a sunat pe Ludovic Orban. Ce au vorbit

”Nu ştiu dacă mă cunoaşteţi, dar să ştiţi că eu nu fug de răspundere. Nu am fugit niciodată de răspundere şi nu am de ce să mă ruşinez. Am obţinut foarte multe voturi, mai les într-o campanie bazată numai pe minciuni la adresa mea. Că am o caracatiţă. Eu vreau să văd caracatiţa, când va ajunge domnul Dan şi va căuta caracatiţa, va chema caracatiţa la şedinţă. Nu există o caracatiţă. Acelea au fost minciuni de campanie.

De altfel, când soţul meu l-a sunat pe domnul Orban în noaptea alegerilor şi l-a întrebat de ce m-a defăimat, de ce a ales calea urâtă a unei campanii negative, de ce m-a demonizat, de ce m-a demolat? E convins că a făcut bine? E convins că pentru bucureşteni e mai bine să fie domnul Dan, faţă de mine? Inclusiv adversarii îmi recunosc capacitatea de muncă şi de implicare. Şi domnul Orban a spus: măi, Florine, dar erau declaraţii politice. Ok. Dacă în cadrul unor declaraţii politice poţi să demolezi un om şi poţi să spui numai minciuni, atunci această politică este murdară”, a spus Gabriela Firea.

PSD rămâne cel mai mare partid in ţară raportat la numărul de primari. Social-democraţii numără peste 1.400 de edili, cu aproape 300 mai puţin ca în 2016. PNL a scos cel mai bun scor din ultimii 30 de ani la alegerile locale: peste 1.200 de primari, cu 100 mai mult decât în urmă cu patru ani. Alianţa USR PLUS, în ciuda unor victorii spectaculoase, a câştigat doar 45 de localităţi, arată numărătoarea paralelă a partidelor.