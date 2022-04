De ce a ieşit Crin Antonescu din politică: „Cu cât eşti mai sus, eşti mai puţin liber”

Întrebat de jurnalistul Marius Tucă de ce a ieşit din politică, fostul lider al Partidului Naţional Liberal a transmis: „Pentru că nu am mai fost interesat de această activitate. Pentru că m-am gândit că tot ce am avut de spus, am spus şi că nu am soluţii pe mai departe. Mă gândeam să ies din prima zi în care am intrat. În permanenţă am avut o anumită stinghereală, nu eram ca peştele în apă. Nu regret nici c-am stat, nici că am plecat. Sunt mai bine ca niciodată”.

Crin Antonescu a menţionat că, în perioada în care era politician, a încercat să facă numai ce voia, însă acest lucru nu a fost posibil pentru că „cu cât eşti mai sus pe scară, eşti mai puţin liber”.

„Numai că, fie şi dacă luăm formalităţile, nu poţi face numai ce vrei tu. Paradoxal, am făcut mai mult şi mai întreg ce voiam eu, câtă vreme nu am fost preşedinte al partidului în care am servit. Pentru că, ăsta este un paradox, cu cât eşti mai sus pe scară, eşti mai puţin liber. În sensul ăsta boem în care vorbim noi. Cu cât reprezinţi mai mulţi oameni, nu poţi să faci ce vrei”, a punctat fostul lider PNL, potrivit Gândul.

Vezi şi: Crin Antonescu, despre prezidenţialele din 2024: „Ciucă poate fi un candidat puternic”. Ce spune fostul şef al PNL despre actuala conducere a partidului