Daniel Constantin: IMM-urile din domeniul agro-alimentar vor primi, prin AGRO INVEST, 10 % din valoarea finanţării

Guvernul a adoptat vineri de principiu, fiind în primă lectură, Ordonanţa de modificare a Programului IMM INVEST, în sensul adoptării noului subprogram AGRO INVEST, dedicat în mod special IMM-urilor din domeniul agriculturii şi industriei alimentare.



Conform unui comunicat măsura a fost propusă şi dezvoltată de către vicepreşedintele PNL Daniel Constantin, împreună cu ministrul Finanţelor, Florin Cîţu, Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru IMM-uri şi agreată de premierul Ludovic Orban. „Totul a pornit în urmă cu două luni când, într-o discuţie pe care am mediat-o între mediul bancar şi fermieri, s-a născut această idee, din dorinţa sinceră a ambelor părţi reprezentate la acea întâlnire de a găsi soluţii mai bune şi mai ieftine de finanţare a fermierilor. Mă bucur mult că, într-un timp foarte scurt, Guvernul a înţeles necesitatea adoptării acestei OUG pentru înfiinţarea subprogramului AGRO INVEST, cu un subplafon de un miliard de RON anual, de care vor beneficia cu siguranţă fermierii români, greu încercaţi şi ei de pandemia de Covid 19", a declarat Daniel Constantin.



Potrivit sursei citate, principalele particularităţi ale acestui subprogram sunt: va exista o perioadă de graţie mai mare, la începutul perioadei de creditare, de 24 de luni (perioada în care trebuie să plătească doar dobânda), lucru care va da o gură de oxigen suplimentară celor aflaţi în dificultate; rambursarea creditului este customizată, în sensul în care OUG prevede că fermierii pot să ramburseze de minim 2 ori pe an (cu alte cuvinte, rambursarea se poate face doar după recoltare, sau oricând îşi pot permite fermierii pe durata unui an); se oferă un grant de 10% din valoarea finanţării, ceea ce face ca acest tip de finanţare să fie extrem de interesant în special pentru cei care doresc să facă investiţii importante în agricultură.



„Statul, practic, va finanţa o parte din aceste investiţii, creând astfel o plus-valoare evidentă în acest domeniu. Bineînţeles că aici se vor aplica regulile de cumul în ceea ce priveşte ajutorul de stat, iar grantul va fi oferit cu respectarea regulilor şi în limita plafonului maxim de cumul pentru IMM-urile din domeniul agriculturii/pisciculturii", se menţionează în comunicat.



Sectoare care nu au fost eligibile în programul IMM INVEST, cum ar fi producţia de vin şi de bere, au putut fi introduse acum în AGRO INVEST. Ceilalţi beneficiari sunt din industria alimentară în general, cum ar fi: industria morăritului, panificaţiei şi a produselor făinoase, industria cărnii şi a produselor din carne, industria laptelui, uleiulilor vegetale, industria valorificării fructelor şi legumelor etc. De asemenea, sunt incluse toate sectoarele din zona de agricultură, zootehnie şi legumicultură.



Directorul general al FNGCIMM, Dumitru Nancu, anunţa, în urmă cu patru zile, că programul AGRO INVEST a fost notificat la Comisia Europeană şi până la finele acestei luni este aşteptată aprobarea.