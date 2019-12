Culisele războiului din USR. De ce s-a lăsat cu excluderi noaptea, ca hoţii. Partidul, la un pas de implozie

August 2018. Oli Ardelean, vicepreşedintele filialei USR Ilfov, răsfoieşte filele cu semnături strânse în judeţul său pentru campania „Fără penali în funcţii publice“. „Îţi săreau în ochi sute de semnături false. Datele personale din tabele erau completate cu scris identic, iar semnăturile erau după acelaşi tipar: primele două litere din numele de familie, apoi o mâzgălitură“, explică Oli Ardelean pentru „Adevărul“. I-a atras atenţia lui Ciprian Necula, coordonatorul proiectului „Fără penali“ la nivel naţional, că teancurile din Ilfov conţin multe falsuri. Necula fusese preşedinte al filialei Ilfov, dar, între timp, fusese angajat de echipa lui Dan Barna în Secretariatul General al USR, la centru. „Necula mi-a spus că au fost strânse pe bune. USR angajase şi o firmă de promoteri care să ajute la strângerea de semnături. Într-o zi, promoterii au adus 6.000 de semnături din Ilfov, când noi, pe stradă, abia adunam câteva zeci. De fapt, erau baze de date copiate. Necula minţea“, susţine Oli Ardelean.

După discuţia în contradictoriu cu Necula, Oli Ardelean a trimis un mail cu toată povestea către doi destinatari: Dan Barna şi Cristian Seidler. „Am zis să informez ambele tabere din USR“, glumeşte Oli Ardelean. Până să primească răspuns, s-a dus la sediul partidului, a luat la mână semnăturile strânse în Ilfov şi a descoperit 6.400 de falsuri. „Pur şi simplu le-am scos din dosare. Necula a încercat să mă dea afară din sediu, iar eu i-am spus că nu mă poate scoate nici cu jandarmii. Era la câteva zile după protestul din 10 august. Seara, am trimis o sesizare către Biroul Naţional (BN)“, rememorează Oli Ardelean. În final, au rămas 27.000 de semnături curate. Am încercat să aflăm şi varianta lui Ciprian Necula. A respins apelul de două ori, apoi a trmis un SMS: „Vă rog mesaj“. I-am trimis mesaj. N-am primit niciun răspuns. Mai târziu, abonatul nu a mai putut fi contactat. Într-o postare de anul trecut pe grupul intern al USR, Ciprian Necula rcunoştea că au fost şi falsuri. „Înţeleg riscul generat şi importanţa situaţiei şi sunt perfect de acord că varianta evident corectă a fost retragerea acelor liste, fapt care s-a întâmplat, de altfel. Din păcate, nu am avut capacitatea de a le verifica în detaliu la livrare şi asta e o lecţie învăţată“, scria Necula într-o postare obţinută de „Adevărul“.

Barna şi Ghinea au vrut să pună batista pe ţambal



Înainte ca reclamaţia împotriva lui Necula să fie discutată în forul USR, Dan Barna o invită pe Oli Ardelean la o discuţie faţă-n faţă. „M-a chemat în birou. Mi-a spus că are nevoie de Necula, că e un om important în partid, că nu oricine putea să ducă la capăt campania «Fără penali», un proiect de amploare“, îşi aminteşte Oli Ardelean. A urmat şedinţa Biroului Naţional. „Ghinea şi Barna mi-au reproşat că am o problemă personală cu Necula. Cei doi mi-au spus că semnăturile false au fost scoase, deci problema s-a rezolvat, gata, ce mai vreau? Dar eu am cerut să fie sancţionaţi şi vinovaţii. Spre exemplu, să dăm în judecată firma care a falsificat semnăturile sau măcar să nu le mai acordăm niciun contrac. Nici măcar n-au vrut să-mi spună numele firmei“, explică Oli Ardelean. În final, conducerea USR nu a luat nicio măsură. „Sesizarea făcută de mine împotriva lui Necula nu s-a judecat niciodată“, conchide Oli Ardelean, fapt confirmat şi de lidrul USR Sector 3. „A trecut mai bine de un an si acel audit nu a fost facut niciodata. Ciprian Necula e in continuare angajat al USR la Secretariatul General si membru al USR Ilfov. Sesizarile la adresa lui nu au fost discutate de niciun for al partidului“, a scris Bogdan Stroe pe Facebook.Timpul a trecut. Alianţa USR-PLUS a câştigat alegerile europarlamentare, iar Dan Barna a fost desemnat candidat la prezidenţiale.

8 noiembrie 2019. Două zile până la primul tur al alegerilor prezidenţiale. Oli Ardelean, enervată că şeful USR Buftea a afişat bannere cu Dan Barna fără să respecte legea, a răbufnit pe Facebook: „Şi eu duminică ar trebui să votez USR? Când ştiu că Barna a făcut la fel cu semnăturile false de la «Fără penali», cumpărate printr-o firma de promoteri de USR, pe care angajatul lui din Secretariatul General, Ciprian Necula, voia să le trimita la primării?“. În total, a strâns 10 likeuri, pentru că, a doua zi, a ascuns postarea. „Am zis să nu fac rău partidului“, spune Oli Ardelean. Făcuse deja, în opinia conducerii USR.

„Vă vedem!“, varianta USR



11 decembrie. Şedinţă la USR. Şase membri propuşi pentru excludere. Prima pe listă: Oli Ardelean. Deputatul Tudor Benga întreabă cine a hotărât ordinea de zi. „Dan Barna a răspuns: «Eu. Cei care au afectat partidul în campanie vor fi sancţionaţi. E nevoie de exemple ca să fim disciplinaţi». A fost o execuţie“, susţin surse din conducera partidului pentru „Adevărul“. În final, spre miezul nopţii, doar Oli Ardelean a fost exclusă. „Urma Vişinel Bălan, dar i s-a făcut rău, au chemat salvarea şi au suspendat şedinţa“, susţin sursle citate. „Situaţia e foarte tensionată. Echipa Barna a trecut toate linii roşii posibile. Noi aveam nevoie de unitate, de un nou început, însă lucrurile se îndreaptă fix în direcţia opusă. A fost o mişcare făcută cu multă aroganţă, o execuţie politică“, a declarat deputatul Tudor Benga pentru „Adevărul“.

Năsui s-a inspirat din Dragnea



Mai mulţi lideri USR au afişat pe grupurile interne mesajul „Vă vedem!“, folosit în Piaţa Victoriei împotriva PSD. Zeci de membri simpli şi-au anunţat demisia din partid. Deputatul Claudiu Năsui, noul preşedinte al organizaţiei USR Bucureşti, i-a numit „cămăşi negre“ pe colegii de partid care au contestat excluderea lui Oli Ardelean. „Cămăsile negre“ formau grupul paramilitar fidel liderului fascist Benito Mussolini. În primăvară, când încă era în libertate, Liviu Dragnea era cel care-I numea „cămăşi negre“ pe liderii Alianţei USR-PLUS.

117 membri de ai USR, printre care şi numeroşi lideri ai formaţiunii, au semnat o scrisoare de protest faţă de atitudinea lui Dan Barna, acuzat că, alături de apropiaţii săi, au început excluderile din partid şi hărţuirea celor care nu sunt de acord cu ei. Scrisoarea a fost publicată pe contul de Facebook al lui Dumitru Dobrev, membru în conducerea naţională a USR.