Culise. Klaus Iohannis şi Ursula von der Leyen au vorbit nemţeşte şi s-au înţeles româneşte. Condiţia ca Negrescu să ajungă comisar

Klaus Iohannis şi Ursula von der Leyen aveau o înţelegere: şefa Comisiei Europene s-a angajat să aştepte învestirea Guvernului PNL, astfel încât comisarul european al României să nu aparţină socialiştilor, ci familiei popularilor europeni (PPE), din care ambii fac parte. Favoriţi pentru portofoliu erau Siegfried Mureşan şi Adina Vălean, ambii europarlamentari PNL. Acordul prevedea şi un plan de rezervă: în cazul în care Ludovic Orban nu ar reuşi să treacă de votul Parlamentului, ar urma o negociere în trei: Ursula von der Leyen - Klaus Iohannis -Viorica Dăncilă, care să agreeze o variantă tehnocrată, susţin surse politice pentru „Adevărul“.

Numai că, total surprinzător, Ursula von der Leyen i-a trimis o scrisoare Vioricăi Dăncilă în care a solicitat ca Guvernul, deşi demis, să facă o nouă propunere – a treia - pentru funcţia de comisar european, după rateurile Rovana Plumb şi Dan Nica. Şefa Comisiei Europene a invocat faptul că vrea să-şi completeze echipa cât mai repede posibil. Scrisoarea a fost trimisă exact în ziua în care Parlamentul României a stabilit ca votul final pentru instalarea Guvernului Orban să aibă loc pe 4 noiembrie.

„E un gest total surprinzător pe care l-a făcut Ursula von der Leyen, fără se se consulte cu nimeni, nici la Bruxelles, nici la Bucureşti. Scrioarea în care îi cere Vioricăi Dăncilă, un premier demis, o nouă propunere e un afront faţă de Klaus Iohannis şi PPE, mai ales că nu e nicio grabă. Parlamentul European oricum nu lucrează săptămâna această, deci Negrescu nu are cum să fie audiat. Candidaţii celor trei state restante – Franţa, România şi Ungaria - vor fi audiaţi în perioada 11-14 noiembrie. În plus, BREXIT-ul a fost decalat până la 31 ianaurie 2020, deci şi Marea Britanie trebuie să primească un portofoliu european pentru două luni. Argumentul celerităţii nu stă în picioare. Ursula von der Leyen ar fi trebuit să aştepte încă o săptămână, până la votul pentru Guvernul Orban. Prin scrisoarea trimisă Vioricăi Dăncilă, a reuşit să-şi ostilizeze propria familie politică, să afecteze relaţia pe care o are cu Klaus Iohannis şi să aprindă orgoliul socialiştilor europeni, care îşi luaseră gândul că România va mai trimite un comisar socialist, după moţiunea de cenzură “, susţin surse de la Bruxelles pentru „Adevărul“.

„Singura explicaţie e stresul de la Bruxelles. Din punct de vedere politic, scrisoarea în sine e o gafă“, susţine unul dintre diplomaţii români implicaţi în negocierile pentru desemnarea comisarului european.

Votul pentru Guvern va stabili şi comisarul european

Ursula von der Leyen i-a cerut Vioricăi Dăncilă, explicit, o femeie pentru Comisia Europeană, pentru a mai echilibra balanţa egalităţii de gen, după ce preşedintele Franţei, Emmanuel Macron, a ucis paritatea. În primă fază, Macron a propus o femeie – Sylvie Goulard – care a picat însă la audierile din Parlamentul European. Ulterior, Franţa a propus un bărbat, drept urmare, chiar dacă România ar trimite o femeie la Bruxelles, egalitatea de gen tot nu mai poate fi bifată. Drept răspuns, Viorica Dăncilă l-a propus pe Victor Negrescu, fost europarlamentar PSD şi ministru pentru afaceri europene, care a pregătit preşedinţia română a Consiliului UE. „Negrescu are relaţii bune la Bruxelles, ar trece de audieri, însă depinde total de votul pentru Guvernul PNL“, susţin surse din PSD pentru „Adevărul“. În cazul în care Ludovic Orban ajunge premier, va face imediat o altă propunere: Siegfried Mureşan e prima opţiune a liderului PNL, susţin surse liberale. „Ar fi de neimaginat ca Ursula von der Leyen să-l aleagă pe socialistul Negrescu în detrimentul unui coleg din PPE“ , explică sursele citate. În cazul în care Ludovic Orban nu trece de votul Parlamentului, Victor Negrescu are şanse mari să ajungă comisar european.

Ursula a dat înapoi

Preşedintele Comisiei Europene a primit noua propunere a României, însă critică faptul că Viorica Dăncilă nu a ajuns la un acord cu preşedintele Klaus Iohnnis. "Înţelegem că noua propunere a actualului guvern nu este în mod evident susţinută de preşedintele României. Având în vedere provocările şi oportunităţile viitoare, este în interesul nostru comun ca Europa să înainteze fără nicio întârziere. Oricine ar fi candidatul român, el sau ea, ar trebui să fie acceptat de preşedintele ales şi ar trebui să poată strânge sprijinul necesar al Parlamentului European. Europa trebuie să avanseze", a transmis un purtător de cuvânt al Comisiei Europene. Potrivit legii, Viorica Dăncilă nu e obligată ă se consulte cu şeful statului. De altfel, Rovana Plumb şi Dan Nica au fost propuşi fără discuţii prealabile între premier şi preşedinte.