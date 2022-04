CTP: PNL „a reuşit să-şi dea cu levierul în ambii genunchi, în cap şi în gură, fără să-l silească nimeni” VIDEO

„Nu domnul Cîţu este important în situaţia de faţă. Problema mare e PNL. Uitaţi-vă ce a reuşit partidul ăsta să facă din marca PNL, din brandul PNL, în atât de scurt timp, cum a reuşit să-şi dea cu levierul în ambii genunchi, în cap şi în gură partidul ăsta, fără să-l silească nimeni! Nu l-a atacat, nu l-a terminat PSD-ul, AUR-ul, nu! Dacă se ajunge la Congres acum, în care să fie executat, mazilit Cîţu, în Congres, după părerea mea se duce la 10 la sută. E la 16 la sută acum PNL, se duce la 10 la sută şi coboară şi mai jos”, a declarat Cristian Tudor Popescu, vineri seara, la Digi24.

Gazetarul a reamintit de congresul liberalilor desfăşurat în septembrie, pe care l-a considerat „un bâlci monstruos” şi despre care Cristian Tudor Popescu a mai declarat la vremea aceea, că a fost făcut „în batjocura populaţiei, fără respectarea regulilor din pandemie, pe care, altfel, guvernul Cîţu le impunea oamenilor”.

„Vom rămâne liberali, vom rămâne creştini, vom rămâne în Europa, în parteneriat cu preşedintele Klaus Iohannis şi alături de dumneavoastră, marea familie liberală! Florin Cîţu - preşedinte! Florin Cîţu - preşedinte! Florin Cîţu - preşedinte! Cu Dumnezeu înainte, Doamne ajută!”

„Uitându-mă la oamenii ăştia, zbiera domnul în cauză acolo 'Cîţu - preşedinte', eu nu înţeleg, n-am să pot niciodată să înţeleg, eu n-aş putea să supravieţuiesc. Oamenii ăştia au o caracteristică fascinantă - nu numai la Rareş Bogdan, la toţi politicienii: este lipsa ruşinii. Ei sunt diferiţi din anumite puncte de vedere, dar unul dintre punctele lor comune, fundamental, este lipsa ruşinii. Deci cum poţi să faci... eu mă întreb ce zice acum Rareş Bogdan? Apare pe vreun ecran şi ce zice el, după asta, după ce a zbierat în halul ăsta, acolo? Nu ştiu, eu m-aş dezintegra, dacă aş fi nevoit să-mi înghit o flegmă de nivelul ăsta, m-aş dezintegra. Ăştia nu! Au o rezistenţă fantastică, un tupeu uluitor, nu le este ruşine orice ar face, sunt în stare să spună, să zbiere într-un fel, să bată cu pumnul şi după asta: Eu? Care? Poate altul! Nu ştiu! Cine? Nu! Ăla? Asta este fascinant, vezi, ce înseamnă, trebuie să ai stomac să fii politician. Băsescu spunea asta”, a mai adăugat CTP.

De ce este considerat Ciucă rezolvarea?

„Asta nu înseamnă că dau o înaltă apreciere soluţiei evidente: Ciucă”, a mai comunicat el.

„Ciucă are mult mai mult în sondaje decât Cîţu - nu puţin, cum zicea Cîţu acum vreo câteva zile, e puţin mai sus cu vreo 30 de procente, dar nu e pentru că ar fi el vreo lumină care vine de la Apus, nu? Că a fost la NATO omul. L-am auzit vorbind engleză undeva într-o localitate numită Carlisle din Statele Unite, l-am auzit vorbind englezeşte şi mi-a ajuns. Va să zică un om care a făcut nu ştiu câte studii, colegii, prin Statele Unite, înfrăţite, interarme şi aşa mai departe, care a susţinut lucrări în limba engleză, vorbeşte nu în basic english, vorbeşte în „băsic ingliş”, adică aia, 'sulaina channel' a lui Băsescu, pe care o auzim acum la distinsul premier. Deci nu e numai asta, e şi plagiatul acela, care, mă rog, pentru mine este evident din ce am văzut acolo. Nu se mai cercetează, după cum am vorbit. Şi l-am văzut şi cum vorbeşte, cum roteşte, mestecă acelaşi talaş, deci... Dar e sus în sondaje şi ăsta e singurul lucru care interesează pe PNL, pentru că hotărârea e corectă. Să se ducă de la 16 la sută la 6 la sută, cât are acum Cîţu? Nu pot face asta şi atunci îl pun pe Ciucă!”, a argumentat Cristian Tudor Popescu