CTP dezvăluie cu cine a votat la europarlamentare: „Nu ştiu dacă am mai zis vreodată cu cine am votat“. De ce se declară dezamăgit

„Eu nu ştiu, oamenii ăştia, ăştia sunt tineri, domnule, de la USR. Eu i-am votat. Da, eu i-am votat. Am votat USR”, a mărturisit gazetarul Cristian Tudor Popescu la Digi24 , menţionând că nu-şi mai aduce aminte dacă a mai dezvăluit vreodată cu cine a votat.

„Nu ştiu dacă am mai zis vreodată cu cine am votat. Chiar nu ştiu. Uite, vă spun acum: am votat cu USR la europarlamentare. Pe două criterii: 1) nu-i cunoşteam - şi atunci, puteam să am surprize, poate plăcute, de la ei, pentru că pe ceilalţi îi cunoşteam atât de bine, încât ştiam că n-am la ce surprize plăcute să mă aştept şi 2) erau tineri. Astea au fost criteriile mele”, a explicat CTP.

Jurnalistul a susţinut că aceştia au ajuns să vorbească la fel ca PSD în ceea ce priveşte relaţia om-partid, adică „depersonalizarea” politicianului.

„Este o imensă dezamăgire acest USR. Din păcate, ştiam că va fi o dezamăgire, am spus lucrul ăsta încă de atunci, de când s-a format USR-ul şi şi-au luat numele”