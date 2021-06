Consilierul USR-PLUS care a votat bugetul Iaşiului alături de PNL, fără voia colegilor din partid, a fost ales viceprimar

PNL a introdus proiectul alegerii celor doi viceprimari ai Iaşiului pe ordinea de zi a şedinţei de luni a Consiliului Local, după ce a reuşit să formeze o majoritate alături de PMP şi de consilierul Cezar Baciu, ales în septembrie 2020 pe listele USR PLUS. Cezar Baciu a votat proiectul de buget local în urmă cu o lună, încălcând linia stabilită de USR PLUS. El a contribuit atunci decisiv la trecerea proiectului.

În şedinţa de luni a consiliului au existat două propuneri pentru postul de viceprimar, Cezar Baciu şi Daniel Juravle, membru PNL, ambii fiind ulterior aleşi în aceste funcţii. Reprezentanţii PSD şi USR PLUS nu au votat. Liderul de grup USR PLUS Ana Raluca Roşu a spus că Baciu nu mai reprezintă acest partid, în timp ce un alt consilier USR PLUS, George Pleşu, a afirmat că „domnul Goe a fost premiat”.

Primarul Mihai Chirica a declarat că din acest moment raţiunea ar trebui să domine din ce în ce mai mult şi că este o necesitate capacitatea de a construi.

„De astăzi începe greul pentru cei doi viceprimari", a afirmat primarul Mihai Chirica.





Proaspăt ales în postul de viceprimar, liberalul Daniel Juravle a spus că la opt luni de la alegerile locale nu se gândea că va apărea o majoritate stabilă în consiliu. Celălalt viceprimar ales, Cezar Baciu, a spus că funcţia obţinută este o greutate pe umerii săi şi că va lucra pentru ieşeni.

USR PLUS a declanşat procedurile de excludere a lui Cezar Baciu din partid, existând chiar o decizie în acest sens a conducerii USR PLUS. Întrucât Baciu a atacat decizia în instanţă, el rămâne membru USR PLUS până în momentul emiterii unei hotărâri definitive în Justiţie.