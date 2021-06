Congresul USR PLUS, în prima sâmbătă din octombrie. Ce spune Barna despre candidatura lui Cioloş

Dan Barna a fost întrebat, marţi seară, la TVR 1, când va avea loc Congresul formaţiunii şi a precizat: „În 2 sau 3 octombrie, prima sâmbătă din octombrie. O săptămână după liberali”.





Întrebat dacă va candidat, Barna a declarat: „Da, am anunţat-o public. Eu am anuţat că USR PLUS pentru mine este un proiect în care în ultimii cinci ani mi-am alocat toate resursele şi toată energia este un proect care cred că poate să meargă mai departe şi cred că ai noştri colegi noştri trebuie să aibă pe masă toate opţiunile”.





Barna a mai afirmat că Dacian Cioloş analizează dacă va candida şi a precizat că este important ca „cel care va fi ales să aibă legitimitatea reală”.





În plus, Barna a menţionat că, cel mai probabil, candidatul USR PLUS la alegerile przidenţiale va fi stabilit în 2023 şi epinde inclusiv e performanţa actualului Guvern.