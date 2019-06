Codrin Ştefănescu: Liviu Dragnea e deţinut politic. Am fost alături de oameni când nu mai era nimeni. Am fost lângă Năstase, Olguţa Vasilescu, acum Dragnea

„Am să fiu scurt: o să vorbesc despre curaj şi loialitate. Nu pot să uit că în România s-au făcut abuzuri inimaginabile. În sală avem oameni care au fost umiliţi ani de zile. PSD a fost hărţuit ani de zile. Mesajul a fost că facem dreptate până la capăt. Am fost alături de oameni când nu mai era nimeni. Am fost alături de fiecare coleg aflat la ananghie. Liviu Dragnea e azi deţţinut politic. Am trecut prin multe bătălii şi suferinţă“, a declarat Codrin Ştefănescu, acesta amintind că a fost alături de Adrian Năstase când a fost anchetat şi arestat, alături de Ionel Arsene, de Lia Olguţa Vasilescu şi de Liviu Dragnea

„Am rezistat pentru că am fost uniţi şi puternici. Nu voi lăsa niciun coleg la ananghie. Am fost o voce puternică. Ştiţi cine sunt. Am fost ba la partid, ba în teritoriu. Nimeni nu a putut să ne pună botniţă nouă, aşa cum a câştigat Olguţa Vasilescu, deşi era anchetată, cu 75%. Nu mi-am făcut pliante, dar vă spun cine sunt: pentru toate nopţile şi zilele nedormite, pentru toate eforturile, pentru tot chinul, eu, personal, mă plec în faţa voastră.

Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos: