Clotilde Armand vrea declararea stării de alertă în Sectorul 1, fiindcă gunoiul nu mai e ridicat. Ministrul Mediului: Ne asigurăm că nu rămân pe stradă

”Am solicitat Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă să înainteze Prefecturii Municipiului Bucureşti o adresă prin care să declare starea de alertă din cauza situaţiei sanitare de pe raza teritorială a Sectorului 1 cauzată de şantajul şi suspendarea colectării gunoiului de către operatorul de salubritate. În paralel, am purtat discuţii cu firmele de sortare a gunoiului din Sectorul 1 şi am ajuns la un acord. Am aflat că staţiile de sortare şi-au redeschis porţile începând de astăzi dimineaţă pentru a primi gunoiul colectat de Romprest. Aceste staţii erau închise din cauza neachitării de către compania Romprest a facturilor datorate în ciuda plăţilor făcute de Primăria Sectorului 1”, anunţă Clotilde Armand, într-o postare pe Facebook.



Ea îi îndeamnă pe locuitorii sectorului să sune la Poliţia Locală Sector 1 şi să reclame neridicarea gunoiului.

”Este foarte important acest lucru. O să vă explic mai târziu de ce. Ştiu că nu este cea mai confortabilă situaţie: vă citesc mesajele, umblu zilnic în sector şi văd cu ochii mei ce se întâmplă. Dar de asta suntem noi aici. Să rezolvăm problemele. Acest episod negru din istoria Sectorului 1 cauzat de politicieni corupţi şi mafia gunoaielor va lua curând sfârşit. Vă promit”, a explicat primarul.

La începutul acestei luni operatorul de salubritate Romprest a anunţat, din nou, că nu mai ridică gunoiul din Sectorul 1, conform primarului.

Romprest acuză că ”în mandatul actualului primar, aplicarea clauzelor contractului şi a prevederilor legale este discreţionară”.

”Refuzul nejustificat la plata facturilor pentru servicii confirmate, în perioada iulie-decembrie 2020, şi plata discreţionara a prestaţiilor, respectiv jumătate din prestaţia lunară a activităţilor de salubrizare stradală, în perioada ianuarie-martie 2021, au dus la acumularea unui debit restant de peste 120 milioane lei, din care 96 milioane datorie istorică aferentă prestaţiilor din anul 2020 şi 24 milioane aferente prestaţiilor din anul 2021. Facturi aferente unora dintre prestaţiile din anul 2020 înregistrează depăşiri ale termenelor de scadenţă de peste 200 de zile”, afirmă compania.

Alin Stoica a afirmat că urmează să facă o analiză a documentelor transmise de Primăria Sectorului 1 şi să aibă discuţii cu reprezentanţii DSP şi Gărzii de Mediu în vederea luării unei decizii şi anume dacă va fi convocat Comitetul Local pentru Situaţii de Urgenţă, aşa cum a solicitat Clotilde Armand.

Ministrul Mediului Tanczos Barna a declarat, vineri, că ştie situaţia de la Sectorul 1 şi că este important ca gunoaiele să nu rămână în stradă.

„Ştiu care este situaţia în sectorul 1, cel mai important e ca serviciul de salubrizare să fie prestat în continuare în ciuda diferendului juridic. Ne întâlnim săptămâna viitoare pe această temă să ne asigurăm că gunoaiele nu rămân pe stradă. Trebuie să avem soluţii în continuare pentru colectare selectivă şi sortare, se va termina şi această dispută juridică şi probabil se va ajunge la un contract nou”, a declarat ministrul Mediului.