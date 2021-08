Cîţu: „Personalul din învăţământ, cel medical, cât şi cel din MAI, MApN şi sistemul public trebuie să se vaccineze, ori să se testeze”

„Am avut o discuţie foarte bună referitoare la teste, la vaccinarea sau testarea personalului din sistemul de învăţământ. Eu mi-am exprimat, ca de fiecare dată, opinia că nu doar personalul din sistemul medical, dar şi cel din învăţământ şi aş spune mai departe şi din MAI şi din MapN şi din sistemul public trebuie ori să se vaccineze, ori să avem această variantă cu testarea.

Nu putem să mergem mai departe aşa cum am mers până acum şi este important să se ştie acest lucru. Este opinia mea şi vom găsi soluţiile cele mai bune. Nu s-a renunţat la varianta în care personalul medical trebuie testat”, a explicat Florin Cîţu, într-o declaraţie de presă susţinută la finalul şedinţei de lucru de vineri pe tema măsurilor privind începerea anului şcolar de la Palatul Victoria.

Premierul Cîţu a vorbit şi despre începerea anului şcolar şi necesitatea rămânerii la varianta prezenţei fizice a elevilor.

„Am avut două lucruri pe care le-am spus la început. Am spus - şi rămân ferm pe acestea: vreau ca anul acesta anul şcolar să înceapă cu prezenţă fizică şi să rămână cu prezenţă fizică. Avem tot ceea ce ne trebuie ca anul acesta şcolar să începem cu prezenţă fizică, să rămânem cu prezenţă fizică. Am trecut prin anul trecut, am învăţat mai multe, dar anul trecut nu aveam vaccin. Este ceea ce eu le-am spus tuturor colegilor cu care am discutat astăzi în această întâlnire că este important pentru mine, după discuţiile pe care le-am avut cu specialiştii asupra impactului pe care l-a avut anul trecut asupra elevilor şi nu aş vrea să mai trecem prin această situaţie şi vom face tot ce este posibil ca anul şcolar să rămână cu prezenţă fizică”, a explicat premierul.

Cîţu a mai anunţat că a solicitat ca festivităţile de la deschiderea anului şcolar să aibă loc în condiţii cât mai apropiate de normalitate. „Ştiu că este complicat, dar am încredere că vom găsi cele mai bune soluţii, pentru că este un moment important în viaţa fiecărui elev şi aş vrea să ne bucurăm împreună de această zi”, a conchis şeful Guvernului.