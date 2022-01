Cîţu: „Depinde doar de măsurile pe care le vom lua la guvernare să nu avem o criză economică”. Ce spune despre ministrul Finanţelor

„Mă îngrijorează evoluţia unor indicatori economici, inflaţie, dobânzi”, a declarat preşedintele PNL într-o conferinţă de presă, precizând că „de obicei vedem o creştere a inflaţiei şi a dobânzilor înaintea unor crize economice şi depinde doar de măsurile pe care le vom lua la guvernare să nu avem o criză economică”.

„Soluţii vom găsi şi avem, dar trebuie să ne punem la masa să le căutăm”, a mai completat fosttul premier, explicând faptul că nu există provocare mai mare ca cea de la inceputul pandemiei.

Fostul premier a mai explicat: „dacă vrem să evităm o criză de proporţii, trebuie să fim mai ambiţioşi în ceea ce priveşte deficitul. Estimarea de anul acesta nu este ambiţioasă, nu poţi să îţi propui să reduci doar un procent, după ce în 2021 am redus cu trei. Trebuie să fii mai ambiţios”.





Întrebat ce crede despre afirmaţia ministrului Câciu, potrivit căruia liberalizarea pieţei de energie este un eşec, Florin Cîţu a răspuns: Am tot auzit această, o să o numesc tâmpenie sau prostie. Niciodată, liberalizarea nu este un eşec. Liberalizarea a fost făcută doi ani de zile şi a fost ok. Ceea ce vedem astăzi este o criză energetică la nivel global şi nu are nicio legătură cu România. Preţurile au crescut peste tot în lume iar liberalizările s-au făcut în Uniunea Europeană cu mult timp înainte. Este ciudat să spui că este un eşec al liberalizării, dar nu de la socialişti este o problemă, pentru că această liberalizare a fost semnată şi calendarul făcut de Adrian Năstase şi este un lucru care este în Tratatul de aderare la Uniunea Europeană”.