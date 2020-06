Ciolacu, după ce Guvernul a atacat la CCR dublarea alocaţiilor: Ce ataci la CCR, Orbane? Şi-a atacat propria ordonanţă la CCR, sunt ridicoli

„Vom face, vom analiza - acesta este discursul primului ministru şi al preşedintelui României de 6 luni încoace. Nu vreţi să ne explicaţi transparent, cum e în orice ţară europeană, peste tot prim-miniştri au mers în faţa Parlamentului şi au dat explicaţii, aşa se întâmplă într-o democraţie: ce se întâmplă cu banii, de ce aţi făcut plăţi la ANRP în avans, de ce opriţi să mai testeze şi Gabriela Firea în Bucureşti? Nu se mai poate continua aşa. Românii trebuie să se lămurească cu ce au de-a face”, a declarat Marcel Ciolacu la TVR 1, marţi seara.

Întrebat ce părere are despre atacarea la CCR a dublării alocaţiilor, Ciolacu a spus că Guvernul ”şi-a atacat propria ordonanţă la CCR, sunt ridicoli”.

„Noi avem o lege, am auzit că «Vom ataca la CCR». Ce ataci la CCR, Orbane? Ordonanţa ta de prorogare a termenului? Noi asta am respins în Parlament. El a minţit cu bună ştiinţă. Noi în Parlament ne-a venit OUG emisă de Guvernul condus de Ludovic Orban, de prorogare a termenului, noi am respins această ordonanţă de proprogare a termenului. Şi-a atacat propria ordonanţă la CCR, sunt ridicoli. Dacă noi am respins-o, trebuia să emiţi o nouă ordonanţă de prorogare a termenului. Am înţeles că are ceva cu noi, dar ce are cu copiii? Să explice de ce nu poate să mărească cu 40%”, a declarat Ciolacu.

Curtea Constituţională a anunţat, marţi seară, că va dezbate, în 15 iulie, sesizarea Guvernului cu privire la dublarea alocaţiilor.