Cine este misteriosul ofiţer cu mustaţă pe masca de protecţie care apare în poze cu Cîţu şi Iohannis de Ziua Veteranilor

Personajul controversat, care a stârnit curiozitatea internauţilor este Emil Boboescu, muzeograf la Muzeul Militar Naţional „Regele Ferdinand I” din Bucureşti, informează Ziare.com.

Postarea cu pricina a strâns sute de aprecieri şi zeci de comentarii: „Persoana din spate (prima poză) şi stânga (ultima poză) are mustaţa peste mască?”, „E super tare tipul cu mustaţă” sau „Explica-ne şi nouă cine e ăla cu mustaţă din spate?”. Acestea au fost numai câteva din reacţiile oamenilor care au comentat la postarea premierului Florin Cîţu.

De Ziua Naţională a veteranilor de război, Emil Boboescu a purtat o uniformă de ofiţer din perioada celui de-al Doilea Război Mondial, având o mustaţă aplicată pe mască. Acesta este un „accesoriu” folosit adesea de către membrii asociaţiei „Tradiţii Ostăşeşti” la evenimentele de reconstituire a momentelor istorie, asociaţie din care face parte şi persoana în cauză.

„Dumnealui face parte dintr-o asociaţie de reconstituire istorică, iar ţinuta pe care o purta este o uniformă din al Doilea Război Mondial de locotenent de pionieri, de geniu cum este acum. Toate accesorile pe care le are, le-a mai folosit în astfel de reprezentaţii organizate de Asociaţia Tradiţii Ostăşeşti. Mustaţa pe care o are ataşată de mască să ştiţi că o are şi în viaţă reală, deci nu este nimic deplasat cel puţin din punctul nostru de vedere. Este o mustaţă specifică perioadei. În vremurile acelea, ofiţerii purtau genul acesta de mustaţă”, a declarat locotenent-colonelul Radu Riti, locţiitorul directorului Muzeului Militar Naţional, informează sursa citată.

Emil Boboescu este absolvent al Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I”, a studiat la Ecole Doctorale Francophone en Sciences Sociales, este redactor la revista Resboiu şi muzeograf la Muzeul Militar Naţional „Regele Ferdinand I" din Bucureşti.



Acesta a fost prezent la evenimentul organizat în data de 27 aprilie la Cercul Militar Naţional, cu ocazia Zilei Veteranilor de Război, unde Muzeul Militar a expus o colecţie de obiecte specifice perioadei din al Doilea Război Mondial.