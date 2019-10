Cine e Cătălin Predoiu, propunerea pentru Ministerul Justiţiei: premier din umbră, fost rival al lui Iohannis, ministru în sub trei premieri

Cătălin Predoiu a absolvit Facultatea de Drept în 1991 şi a obţinut titlul de doctor în 2003. Cinci ani mai târziu acesta era nominalizat de către premierul de la acea vreme, Călin Popescu Tăriceanu, pentru funcţia de ministru al Justiţiei. Mai apoi, în 2012, acesta ocupă din nou funţia de ministru al Justiţiei în timpul guvernului Boc, înainte de asta fiind interimar la Afacerile Externe. În februarie 2012, după demisia guvernului Boc, aceste este numit în funcţia de premier interimar, ocupând fotoliul timp de doar trei zile.



În mandatul lui Cătălin Predoiu la Ministerul Justiţiei au fost adoptate mai multe legi cu impact major pentru sistem printre care cea a micii reforme în Justiţie (2010) privind unele măsuri pentru accelerarea soluţionării proiectelor şi noile coduri penale şi civile (2009-2010).

Între 2013 şi 2014 este prim-vicepreşedintele PDL, iar mai apoi, între 2014 şi 2016 preşedinte PNL Bucureşti. În prezent, acesta este prim-vicepreşedinte al liberalilor. În urma fuziunii dintre PDl şi PNL, Cătălin Predoiu s-a luptat cu Klaus Iohannis pentru rolul de candidat la alegerile prezidenţiale din 2014. În urma unui sondaj pentru a vedea care dintre cei doi are cele mai mari şanse, acesta a pierdut cursa, însă a primit promisiunea că va fi desemnat premier.

Cu toate astea, un an mai târziu acesta declara că nu este interesat de această funcţie şi candida din partea PNL la primăria Bucureşti. După ce a obţinut un scor sub 12%, acesta şi-a dat demisia din fruntea organizaţiei PNL Bucureşti.

În 2011, Hotnews.ro scria că ministrul Justiţiei de la acea vreme, Cătălin Predoiu, încheia un contract de asistenta tehnica in valoare de 1.5 milioane lei pentru realizarea Codului Insolventei cu un consortiu de consultanti: Pricewaterhouse Coopers Business Recovery Services SPRL (Romania), D&B David si Baias SCA (Romania) si RVA Insolvency Specialists SPRL (Romania).Unul din cosultanti, RVA Insolvency Specialists SPRL l-a avut ca asociat, pana pe 18 octombrie, pe Calin Zamfirescu, socrul ministrului Catalin Predoiu.Potrivit reprezentantilor MJ transmise la vremea respectivă, in acest caz nu exista nici un conflict de interese deoarece serviciile RVA Insolvency Specialists SPRL nu au fost contractate pe baza legii achizitiilor publice, ci in baza prevederilor Bancii Mondiale, institutie care finanteaza contractul.