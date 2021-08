Cîmpeanu: ​Salariile profesorilor nu vor putea creşte după rectificarea bugetară

„Deocamdată suntem în discuţii privind rectificarea bugetară. Am facut o serie de solicitări care să acopere necesităţile urgente în sistemul de educaţie. Rămân în continuare adeptul ideii că educaţie de calitate fără resurse financiare nu se poate face. Profesori motivaţi, fără un sistem de salarizare motivant nu vor exista. Vreau să vă spun că la nivelul pachetului legislativ care face parte din asumările la nivel de Guvern pentru proiectul România Educată, unul dintre proiectele pe care le voi susţine cu toată forţa va fi acela al unui sistem de finanţare combinat între finanţarea per elev şi finanţarea per formaţiune. Asta va avea un impact bugetar major, dar asta va contribui într-o foarte mare măsură la echitatea în educaţie, principala problemă a sistemului de educaţie românesc. Mai exact în clasele în care avem 4-6 elevi avem o finanţare care se înmulţeşte cu 4, 5 sau 6, nu sunt mai mulţi, iar în clasele în care avem 30 de elevi, evident că avem o finanţare de 5-6 ori mai mare. Profesorii trebuie să fie plătiţi la fel şi într-o situaţie şi în cealaltă, cheltuielile ar trebui să fie la fel şi evident că asta se răsfrânge asupra calităţii educaţiei. Atunci când vom avea acest sistem diferenţiat de finanţare, atunci când vom putea să agreem asupra unui sistem de salarizare bazat pe performanţa cadrului didactic, măsura prin progresul şcolar, atunci când vom avea atins nivelul de 4,7%, din PIB alocat educaţiei, acum fiind puţin sub 3,6% din PIB, atunci vom avea într-adevăr rezolvată şi problema salarizării cadrelor didactice care este o problem extrem de importantă şi mă refer mai ales la cadrele didactice debutante şi leg acest subiect de partea de titularizare, de intrarea în cariera didactică, pentru că acolo se înregistrează cele mai mari necesităţi, cele mai mici salarii. Lucru care generează şi cea mai slabă motivaţie pentru cei mai buni absolvenţi de învăţământ superior”, a explicat Sorin Cîmpeanu, întrebat joi când vor fi majorate salariile profesorilor având în vedere că au fost îngheţate în 2019 şi urma să existe o creştere de la 1 septembrie anul acesta.

Ministrul Educaţiei a adăugat că banii de la rectificarea bugetară trebuie să asigure alte finanţări în sistemul de educaţiei.

„Salariile profesorilor nu cred că vor putea creşte după rectificarea bugetară. Avem nevoie de o componentă care să asigure salariile pentru posturile create în plus generate de micşorarea numărului de elevi în clasă, avem nevoie de rectificare bugetară pentru salarizarea personalului din creşe, avem nevoie pentru salarizarea surplusului de personal din grădiniţe, avem nevoie de creşteri pentru acoperirea programului Masa caldă, avem nevoie de foarte multe lucruri şi trebuie să prioritizăm aceste creşteri”, a conchis Cîmpeanu.