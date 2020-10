Cât de indispensabil e PMP pentru alianţa PNL - USR-PLUS

Noua majoritate din Consiliul General al Municipiului Bucureşti poate fi asigurată de cei 29 de consilieri ai PNL şi USR-PLUS, în condiţiile în care, pentru trecerea proiectelor, majoritatea absolută e de 28 de consilieri. Cu toate acestea, PMP insistă că fără sprijinul consilierilor săi, cinci la număr, majoritatea nu e stabilă, prin urmare partidul fondat de Traian Băsescu insistă să fie în echipa Puterii din noul Consiliu General. Numărul celor din PMP nu ar ajuta nici la conturarea majorităţii de două treimi, necesară pentru adoptarea proiectelor de achiziţie sau înstrăinare de bunuri imobile, unde majoritatea cerută de lege e de 37 de consilieri, însă ar întări echipa lui Nicuşor Dan ca percepţie politică.

Pe de altă parte, PMP ar vrea să aibă şi un viceprimar, adică să fie creat un post nou, din moment ce celelalte două funcţii vor fi ocupate de Vlad Voiculescu (USR-PLUS) şi Stelian Bujduveanu (PNL). A treia funcţie ar putea fi ocupată de Mihail Neamţu sau Sebastian Moise, potrivit unor surse politice, însă negocierile rămân deschise. „Deocamdată, am agreat împreună cu PNL să semnăm un protocol, prin care ne angajăm ca peste tot unde există reprezentanţi PMP să se creeze majorităţi împreună. Bineînţeles că în Capitală situaţia este diferită. Noi ne dorim să facem parte din majoritatea care îl susţine pe primarul general ales şi evident că în negocierile pe care le vom avea vom solicita să fie creată şi cea de-a treia poziţie de viceprimar al Capitalei şi, de ce nu, să primim noi această poziţie”, a declarat, luni, Eugen Tomac.

Avertismentul lui Băsescu

În discuţiile din spatele uşilor, Traian Băsescu le-a zis liderilor PMP să nu accepte sub nicio formă alianţele punctuale, acolo unde liberalii sunt disperaţi să strângă majoritatea. De altfel, într-o intervenţie, europarlamentarul a precizat poziţia PMP pe tema colaborării cu liberalii: „Dacă PNL face alianţă cu PMP, să o facă de sus până jos, ori fiecare ne vedem de drumul lui. Înţeleg de la primării până la consilii judeţene, locale, peste tot. PMP nu e pelerină de vreme rea unde le convine. Ori mergem pe principiul pe care îl propune PMP şi în alianţa locală să sprijim primarul PNL sau consiliul judeţean PNL, dar dacă ne spune aici ne interesează, aici nu ne interesează, atunci ne vedem fiecare de drumul lui, că nu suntem pelerină de ploaie”, a declarat Băsescu.

Iar liberalii sunt pe cale să se conformeze. Surse politice din PNL au precizat pentru „Adevărul” că secretarul general al liberalilor, Robert Sighiartău, le-a transmis tuturor filialelor să se asigure că PMP face alianţă doar cu ei, nu şi cu PSD, lucru care s-a întâmplat în mandatul trecut, popularii lui Băsescu fiind adepţii jocului dublu. Astfel, PNL a votat încheierea unui protocol cu PMP, dar care încă nu a fost semnat, PMP-iştii fiind decişi să negocieze la sânge.

PNL nu are nevoie de PMP în Bucureşti, unde posibila propunere a lui Mihail Neamţu ca viceprimar a dus la reacţii negative, mai ales din partea USR, ci în mai multe judeţe din ţară, unde partidul lui Băsescu poate înclina decisiv balanţa. Surse din conducerea PNL susţin pentru „Adevărul” că în oraşe ca Piatra-Neamţ, Arad sau Bistriţa-Năsăud, precum şi într-un judeţ ca Prahova, PMP joacă un rol foarte important. Iar acestea sunt doar câteva din exemple. „Chiar dacă rezultatul PMP la votul politic îţi dă impresia că e irelevant, ei au obţinut destul de multe mandate de consilieri, de multe ori având jumătate din numărul oamenilor noştri. De exemplu, la Piatra-Neamţ noi avem şapte consilieri, iar ei, patru. În Prahova, unde am avut o Alianţă cu USR-PLUS, am scos 17 consilieri, iar ei au obţinut trei mandate care decid cine are majoritatea”, au declarat surse din conducerea PNL.

Preambul pentru noua guvernare

Nu în ultimul rând, liberalii vor să întindă mâna pentru cooperarea cu PMP, partid considerat serios în ceea ce priveşte o eventuală guvernare după alegerile din 6 decembrie, în condiţiile în care oamenii lui Băsescu au sprijinit PNL în ultimul an, inclusiv în momentele în care Orban şi echipa sa au luat decizii controversate (asumarea răspunderii pe buget, 15 ordonanţe de urgenţă cu o zi înainte de moţiunea de cenzură din februarie etc.). Surse liberale susţin că PMP e un partener care, spre deosebire de USR-PLUS, nu va încerca să îi atace din interior, ci va colabora, pentru că urmăresc să-şi menţină cât mai mulţi oamenii în funcţii la stat. Dovadă stă faptul că şi acum PMP are oameni în majoritatea structurilor de conducere de la centru, dar şi în teritoriu.