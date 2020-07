Candidatul USR PLUS la Primăria Sectorului 3, Ana Ciceală, a depus o plângere penală împotriva primarului Robert Negoiţă

Ana Ciceală a anunţat, duminică, într-o conferinţă de presă, că a depus o plângere penală împotriva primarului Robert Negoiţă şi a Primăriei în legătură cu staţia de sortare din zona Căţelu, care acuză că a fost înfiinţată acum un an fără niciun aviz şi fără niciun acord de mediu sau autorizaţii necesare.





Ana Ciceală a subliniat că activitatea acestei unităţi trebuie sistată.





„Din cauza acestui abuz, câteva mii de oameni suferă în prezent. Cei din Căţelu au de-a face cu poluarea, cu mirosuri pestilenţiale, cu zgomot şi cu foarte multă toxicitate la toate nivelurile. Am depus această plângere după ce am epuizat toate celelalte căi legale prin care am încercat să sesizez situaţia. Am făcut sesizări la Garda de Mediu şi la Agenţia pentru Protecţia Mediului în ultimele luni şi răspunsuri de la aceste instituţii au venit sub forma unor dispoziţii prin care s-a dispus să fie suspendate lucrările la acea staţie de sortare fără avize. Cu toate acestea, primăria condusă de Robert Negoiţă persistă în nelegalitatea din acea zonă“, a declarat Ana Ciceală.





Potrivit candidatei Alianţei USR PLUS pentru Primăria Sector 3, printre obiectivele sale se numără protejarea spaţiilor verzi şi înfiinţarea a trei păduri urbane în Bucureşti, în zonele Vitan, Dudeşti şi IOR, precum şi plantarea a 200.000 de arbori, în principal pe aliniamentele stradale.