Băsescu, despre numirea procurorilor şefi: Preşedintele şi-a asumat numirile / El explică de ce a numit-o pe Kovesi, în 2009, în ciuda unui aviz negativ al CSM

„Povestea cu Kovesi a fost în 2009, la al doilea mandat. Nu am luat atunci în considerare avizul negativ al CSM pentru că la primul mandat i-au dat aviz pozitiv. Atunci am suspectat acolo o posibilă supărare internă. Am considerat că e un aviz exagerat”, a declarat, vineri seară, Traian Băsescu, la B1 TV.

Fostul preşedinte a explicat care au fost criteriile pe care le-a avut în vedere: ”Dacă o luam pe rezultate, eu n-aş fi numit-o niciodată pe Kovesi. Criteriile mi-au fost altele. Am zis să fie tânăr magistrat, să nu fie din establishmentul bucureştean. Era prea tânără să mă întreb dacă are zece mari dosare făcute. Avea vreo patru, la Sibiu”.

„Problema doamnelor Scutea şi Hosu nu ţine de Secţia de procurori a CSM, ci de asumarea de către preşedinte a unor candidaţi care au destule semne de întrebare asupra lor. Din momentul în care ministrul Justiţiei a trimis aceste propuneri cu probleme, şi-a asumat responsabilitatea. Dar cea mai mare responsabilitatâte revine preşedintelui, care e de neconceput dacă n-ar fi avut o fişă cu întreaga activitate a celor două. Nu putea semna decretul fără să aibă toate informaţiile. Deci preşedintele şi-a asumat numirile. Legea îl face unic semnatar al decretului. Controversele publice sunt acum transferate la domnul Iohannis şi cu asta basta”, a mai declarat fostul preşedinte.

Băsescu a spus că nu crede că cele două procuroare pot fi atât de ”criticabile”, având în vedere că au mai deţinut funcţii de conducere pentru care au obţinut de la CSM avize pozitive.

„Funcţie de cum se schimbă echipele la CSM. (...) Un motiv în plus ca un preşedinte să nu ia în consideraţie 100% un aviz al Secţiei ”, a mai spus Băsescu, explicând că poate exista şi situaţia în care, cu avize pozitive de la CSM, propunerile să fie respinse de preşedinte.

Preşedintele Klaus Iohannis a semnat joi decretele pentru numirea şefilor Parchetului General, DNA şi DIICOT, în condiţiile în care candidaţii nominalizaţi la PG şi la DIICOT aveau avizul negativ al CSM.