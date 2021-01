Averile parlamentarilor AUR. Ideologul misogin Lavric, întreţinut de nevastă

Deşi se declară reprezentanţii unui partid al poporului, în rândul aleşilor Alianţei pentru Unirea Românilor sunt persoane care atrag atenţia prin averea lor, fie că este vorba de numeroase terenuri şi case, fie de salarii sau indemnizaţii de zeci de mii de lei pe lună. Conform declaraţiei de avere publicate pe site-ul Senatului, Diana Şoşoacă deţine un teren agricol de peste 20.000 mp în Baloteşti (judeţul Ilfov) şi încă trei intravilane. Senatoarea mai are trei locuinţe, dintre care două apartamente şi o casă de vacanţă, precum şi un autovehicul din 2015.

La capitolul bunuri, Diana Şoşoacă are în posesie mai multe obiecte de artă dobândite „din familie”, care au o valoare estimată de 5.000 de euro, plus patru conturi bancare ce însumează peste 15.000 de euro. Din declaraţia de avere mai aflăm că aceasta conduce Cabinetul de Avocatură Ivanovici, de unde a obţinut doar anul trecut suma de 250.000 de lei, aşadar aproximativ 20.000 de lei pe lună. La acelaşi cabinet este angajat şi soţul acesteia, în postul de secretar, unde obţine o sumă de aproape zece ori mai mică: 28.000 de lei pe an.

Misoginul Lavric stă pe leafa nevestei

Senatorul Sorin Lavric, care a avut de-a lungul carierei o serie de declaraţii controversate la adresa femeilor, pare dependent de veniturile soţiei.

„Vreţi acum să mint şi să închin elogii ipocrite femeii spunând că ceea ce contează, în primul rând, în ochii bărbaţilor este erudiţia? Foarte bine! Eu nu pot să fac aşa ceva!”, declara acesta într-un interviu în care explica că nu este misogin. Potrivit declaraţiei de avere, Lavric a avut anul trecut un venit de 6.500 de lei obţinut dintr-un premiu de la Uniunea Scriitorilor, plus 3.900 de lei dintr-un salariu de cadru didactic asociat la UNATC I.L Caragiale din Bucureşti.

Pe de altă parte, soţia acestuia a încasat, datorită funcţiei de procuror, aproximativ 210.000 de lei. Cei doi mai deţin două terenuri şi două apartamente în Piatra Neamţ, un autoturism Renault Clio şi suma de 290.000 de lei obţinută din vânzarea unui apartament. În ce privesc conturile bancare, Sorin Lavric deţine un cont cu aproximativ 5.000 de euro, în timp ce soţia sa are în patru conturi suma de 31.000 de euro.

Deputatul AUR Ringo Dămureanu, cunoscut prin poziţionările sale anti-mască, impresionează prin veniturile lunare. Cea mai mare parte a banilor care i-au intrat în conturi, potrivit ultimei declaraţii de avere, au fost salariul de preşedinte al Sindicatului Naţional „Forţa Legii”, adică peste 230.000 de lei. Prin urmare, şi acesta a încasat lunar circa 20.000 de lei, la care s-a mai adăugat un venit lunar de aproape 1.800 de la un alt sindicat din judeţul Olt. Potrivit documentului publicat pe site-ul Camerei Deputaţilor, acesta are în posesie două terenuri de peste 4.000 mp, patru apartamente, un autovehicul Renault Captur din 2019 şi mai multe conturi bancare în care se regăsesc 13.000 de euro

Cuplul de AUR

Una dintre cele mai mari avuţii din partid este deţinută de către cuplul format dintre Evdochia şi Dănuţ Aelenei, care împart în prezent un fotoliu de senator, respectiv deputat. Deşi Evdochia este asistentă medicală la un spital din Constanţa, de unde a primit anul trecut aproape 92.000 de lei, iar Dănuţ Aelenei este administratorul unei societăţi comerciale de unde a obţinut 20.000 de lei, cei doi au adunat o avere consistentă.

Aceştia deţin două terenuri agricole, dintre care unul de peste 9.000 de hectare şi 2 terenuri intravilane, la care se adaugă nu mai puţin de şase apartamente şi o casă de vacanţă. Totodată, declaraţiile de avere mai arată că cei doi mai au un BMW X4 şi ceasuri în valoare de 8.000 de euro. Cea mai mare parte a averii cuplului se regăseşte în cele 13 conturi bancare, care însumează aproape 120.000 de euro. În afara salariilor menţionate, Evdochia şi Dănuţ Aelenei mai au ca sursă de venit dividente anuale de aproximativ 20.000 de lei de la societatea „Acomarel 007 SRL”.

Liderii partidului

Co-preşedintele AUR George Simion atrage atenţia prin faptul că nu are locuinţă, conturi cu economii sau bunuri de lux, deţinând doar un autoturism marca Ford Fiesta. Acesta a mai menţionat în declaraţia sa de avere că anul trecut a avut doar un venit de 38.000 de lei dintr-un salariu de director de marketing la Ideal Proiect, o companie care se ocupă cu proiectări şi construcţii rezidenţiale.

Nici cealaltă jumătate a conducerii AUR nu atrage atenţia asupra averii sale. Senatorul Claudiu Târziu deţine un teren de 570 mp în Argeş, un apartament în Bucureşti şi o Toyota Rav 4. La capitolul venituri, acesta a înregistrat anul trecut 15.000 de lei de la „Cosânzeana Edit Pres” din activităţi de marketing, respectiv 67.000 de lei din activităţi de publicistică de la „Isis Edit SRL”. La acestea se adaugă încă 15.000 de lei din veniturile soţiei ca jurist. Cu toate astea, veniturile lui Târziu sunt sugrumate de o datorie la bancă de peste 600.000 de lei.

Pensie de 9.000 de lei pe lună

Deputatul Mircea Chelaru, fost şef de Stat Major, trăieşte din pensia de militar de la MApN, care se ridică la circa 9.000 de lei pe lună, la care se adaugă pensia soţiei, de aceeaşi valoare, primită pentru munca din cadrul MAI. Chelaru are un teren agricol de 5.000 mp, un apartament în Bragadiru şi două autoturisme. Ce atrage atenţia este o datorie la ANAF de peste 850.000 de lei, plus încă 48.000 de lei la Banca Transilvania.

Dan Tănase, fost jurnalist cunoscut pentru poziţiile sale împotriva comunităţii maghiare din România, are venituri modeste. Tănase a primit anul trecut doar 7.800 de lei (650 de lei pe lună), dintr-un salariu de manager la o firmă din Capitală. Tănase are în schimb datorii la bancă de peste 270.000 de lei, salvarea sa fiind venitul soţiei, care a adus anul trecut în casă 38.000 de lei dintr-un salariu de jurist.