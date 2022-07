Aurescu, înainte de Consiliul Afaceri Externe: Voi prezenta colegilor mei eforturile depuse de Guvern pentru a facilita tranzitul cerealelor ucrainene

„Astăzi vom avea o altă discuţie importantă despre efectele războiului Rusiei împotriva Ucrainei, împreună cu ministrul de externe al Ucrainei, domnul Kuleba. Este prima discuţie de acest fel la nivelul miniştrilor de externe după decizia istorică a Consiliului [European] de la sfârşitul lunii iunie de a acorda statut de candidat Ucrainei, deci este foarte importantă.

Vom discuta astăzi - şi credem că este foarte important - cum putem ajuta Ucraina să facă reforme în condiţiile actuale de război. Pentru că, după cum ştiţi, avizul Comisiei din 17 iunie, care propunea acordarea statutului de candidat, a stabilit şi o serie de repere, aşa că Ucraina trebuie să facă reforme. În condiţiile actuale, aceasta este o provocare”, a declarat Bogdan Aurescu.

„Totodată, astăzi voi prezenta colegilor mei eforturile depuse de Guvernul României şi autorităţile române pentru a facilita tranzitul cerealelor ucrainene prin România. Potrivit cifrelor pe care le avem, până acum, în jur de 2,7 milioane de tone de cereale din Ucraina au tranzit deja România. De asemenea, voi exprima astăzi sprijinul pentru noua tranşă pentru Facilitatea europeană pentru pace şi, de asemenea, sprijinul deplin pentru noul pachet de sancţiuni împotriva Rusiei”, a completat liderul diplomaţiei de la Bucureşti.

„Uneori aud voci, în România sau în altă parte, care propagă, vrând-nevrând, naraţiunile propagandei ruseşti întrebând „De ce ajuţi Ucraina şi cetăţenii ucraineni?”; „De ce nu ajuţi mai degrabă România decât Ucraina?”. Şi răspunsul meu la aceste voci este tare şi clar: dacă Ucraina eşuează, atunci securitatea României, securitatea cetăţenilor români şi securitatea euro-atlantică sunt ameninţate. Deci este în interesul strategic al României şi al tuturor statelor membre europene să sprijine pe deplin Ucraina pentru a se impune în acest război, care a fost declanşat de Rusia împotriva vecinului nostru. În acelaşi timp, trebuie să sprijinim şi alte ţări din regiune, de exemplu Republica Moldova, Georgia şi, de asemenea, trebuie să ne uităm foarte atenţi la ceea ce se întâmplă în Caucazul de Sud şi chiar în Asia Centrală”, a mai afirmat Aurescu.

„Vorbind despre Republica Moldova, voi prezenta astăzi rezultatul foarte bun al Conferinţei Platformei de Sprijin pentru Moldova, pe care am găzduit-o vineri, la Bucureşti, împreună cu Ministrul de Externe al Germaniei şi secretarul de stat pentru Dezvoltare, Francofonie şi Parteneriate ale Franţei. Am avut rezultate foarte bune. Pe de o parte, am reuşit să obţinem angajamente în jur de 615 milioane de euro, din care 432 de milioane de euro granturi pentru Moldova. Şi, pe de altă parte, am consolidat rolul acestei Platforme ca instrument de sprijinire a reformelor în Republica Moldova, deoarece Republicii Moldova i s-a acordat şi statutul de candidat şi trebuie să facă reforme în conformitate cu paşii sau reperele. care au fost cuprinse în avizul Comisiei din 17 iunie”,