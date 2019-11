Andrei Caramitru îi ţine morală Simonei Halep pe Facebook: „Asocierea ta cu Ţiriac îţi face mare rău. Of of of. Păcat“

„Asocierea ta cu Tiriac îţi face mare rău. Şi textul asta e probabil scris de el nu? Of of of. Păcat”, a scris Andrei Caramitru pe Facebook.

Comentariul acestuia vine la un mesaj al Simonei Halep în care aceasta critică fosta conducere a Ministerului Tinereului şi Sportului pentru întârzierea procedurii de recunoaştere a noului preşedinte ale Federaţiei Române de Tenis, Ion Ţiriac.

„Zilele trecute, noi jucatorii, am citit o stire prin care cineva anunta un succes triumfator al unei noi întârzieri la procedura de recunoastere a noului presedinte al Federatiei Romane de tenis, Dl Ion Tiriac. Noi stim ca aceste alegeri au fost democratice si avem convingerea ferma, ca la ora actuala, Ion Tiriac este singurul om care nu poate fi suspectat de vreun interes cu privire la conducerea tenisului din Romania. Cu toate astea, noi nu intelegem de ce Ministerul Tineretului si Sportului refuza in continuare sa finanteze Federatia Romana de Tenis. Aceasta finantare nu este pentru noi, este pentru activitatea de zi cu zi a Federatiei si in special pentru toate actiunile dedicate juniorilor si tinerilor jucatori de tenis. Suntem oricum in ceasul al 12-lea, la un nivel scazut al intregului sport din Romania si cu toate astea ministerul refuza sa finanteze o Federatie pentru ca cineva contesta in instante in permanenta actiunile Federatiei. Nu intelegem cum s-a ajuns in aceasta situatie si de ce nimeni nu ia o hotarare sau o pozitie fata de toate aceste probleme”, a scris Simona Halep pe Facebook.

