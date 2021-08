Anchetă a Poliţiei Rutiere după apariţia unor imagini cu Mircea Geoană care ar conduce o maşină băut

„Cu privire la imaginile apărute în spaţiul public precum şi că urmare a solicitării dumneavoastră, facem precizarea că Brigada Rutieră a demarat verificări pentru stabilirea situaţia de fapt”, a declarat Claudiu Costea, reprezentant al Poliţiei Rutiere a Capitalei pentru „Adevărul”.

Imaginile apărute în spaţiul public îl prezintă pe Mircea Geoană urcând la volan după ce ar fi consumat băuturi alcoolice într-un restaurant, alături de soţie.

Mircea Geoană nu a putut fi contactat până la momentul publicării ştirii.

Mircea Geoană a fost vehiculat drept candidatul PSD la alegerile prezidenţiale din 2024. Întrebat dacă are vreo discuţie cu fostul lider social-democrat Mircea Geoană, ca să candideze la preşedinţie din partea PSD după ce-şi termină mandatul de secretar general adjunct al NATO, Marcel Ciolacu a răspuns: "Am avut mai multe discuţii. Ne cunoaştem de foarte mult timp. Am avut şi discuţii instituţionale”. El a negat însă că ar fi discutat acest subiect cu secretarul adjunct al NATO.