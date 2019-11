Alegeri prezidenţiale 2019. Orban a votat pentru „o Românie în care instituţiile statului să servească cetăţeanul“ VIDEO

Orban a declarat jurnaliştilor după ce şi-a exercitat dreptul constituţional, că a votat pentru o României normală şi democratică.

“Am votat la fel ca în primul tur, am votat normal, am votat o Românie democratică, respectată în lume, pentru o Românie în care fiecare român să aibă şansa să reuşească în viaţă, să ducă o viaţă normală, firească şi de asemenea am votat pentru o Românie care să se dezvolte, o Românie în care instituţiile statului să servească cetăţeanul, în care legea e lege pentru toţi, o Românie care să fie casa fiecărui român, atât de primitoare încât să-i facă pe cei din diaspora să se întoarcă acasă”, a afirmat Orban.

El i-a îndemnat pe români să îşi exercite dreptul la vot.

“Am un mesaj pentru români, să îşi exercite dreptul de vot, este un drept fundamantal, atunci când sunt alegeri românii au posibilitatea de a decide în ce direcţie se îndreaptă ţara, trebuie să îşi folosească acest drept fundamental pentru că depinde de fiecare român soarta României şi chiar dacă unii consideră că un vot reprezintă mult prea puţin, eu le spun că pic cu pic se face marea, vot cu vot România poate fi readusă pe drumul cel drept”, a explicat Orban.

Întrebat dacă are emoţii pentru rezultatul alegerilor, liderul PNL a răspuns: “Totdeauna la alegeri ai emoţii pentru că oamenii îşi exercită voinţa. Nu am emoţii în privinţa victoriei candidatului pe care îl sprijin, ci doar în privinţa scorului şi sper să fie un scor cât mai categoric”.