Alegeri prezidenţiale 2019 – Fifor: Am votat cu gândul la copiii mei, cu gândul la o ţară prosperă demnă şi respectată oriunde în această lume

Mihai Fifor a declarat jurnaliştilor, duminică, la ieşirea din secţia de votare, că a votat pentru o ţară în care fiecare român să simtă că are un viitor.





„Am votat pentru o ţară în care fiecare român să se regăsească, pentru o ţară în care fiecare român să simtă că are un viitor. Am votat cu gândul la copiii mei, am votat cu gândul la o ţară prosperă demnă şi respectată oriunde în această lume, am votat împotriva ideii de austeriate, împotriva oricărui proiect care ar putea să pună în pericol siguranţa cetăţeanului în această ţară, împotriva oricărui proiect care ar putea să pericliteze viaţa bătrânilor noştri, a copiilor noştri”, a declarat Mihai Fifor.