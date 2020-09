Traian Băsescu: Liderii PNL-USR-PLUS au mizat că ţin la aura de invincibilitate. S-au înşelat. Iată că PMP vine ca un os în gât

Adevărul: Credeţi că liderii PNL USR şi PLUS au mizat că nu veţi mai intra într-o bătălie electorală?

Trana Băsescu: Da, au mizat că ţin la aura de invincibilitate decât de a fi un joc politic corect. S-au înşelat. Eu nu am fost niciodată în cariera politică în poziţia de a truca. Prefer să dau aura de invincibilitate pe constatarea că am făcut corect politică, că nu am vândut meciuri politice.

V-a contactat vreunul din liderii dreptei să vă propună să vă retrageţi din cursă?

Nu. În schimb au lansat zvonuri pentru descurajarea electoratului meu. La început a fost melodia Băsescu nu intră, apoi a fost că intră dar se retrage. Chestia asta mă înnebuneşte. Că un politician dă voturile altui politician. Voturile sunt ale electoratului. E ridicol.

Dacă Nicuşor Dan v-ar fi cerut public să vă retrageţi aţi fi făcut-o?

Categoric nu. Nici nu au fost condiţii pentru aşa ceva. Nicuşor Dan îl suna de două-trei ori pe zi pe Eugen Tomac înainte de a fi desemnat candidat. După ce s-a stabilit că PMP nu mai este, Tomac l-a sunat de 2-3 ori dar nu a mai răspuns Nicuşor.

Ce părere aveţi de dezvăluirile din ultima perioadă?

Nu cred că afectează. Vă amintesc de episodul cu copilul, cu palma. Eu mă chinui cu documente semnate de Firea prin care a transferat în interes propriu 2,5 milioane de euro în compania ei şi nu preia nimeni. Cu documente semnate.

Când aţi auzit prima oară de Gabriela Firea?

Era o fătucă venită de la Bacău, respectabilă, muncitoare, în curtea la PD, dar nu mai ţtin minte de ce s-a supărat Berceanu că a dat-o afară şi pe ea şi pe Mihaela Rădulescu.

Căuta vreo funcţie?

Nu, erau amândouă muncitoare. Dar cum era Berceanu smuncit, a venit într-o zi şi le-a dat afară.

Atunci s-a împrietenit şi cu Petre Roman.

E posibil.

De Nicuşor Dan când aţi auzit prima dată?

Eram preşedinte când am auzit că e un cavaler al spaţiilor verzi din Bucureşti care distruge PUZ-uri. Dar acum am aflat mai multe, nu-l mai pun în categoria de cavaler.

Cum vedeţi faptul că anul trecut liderul PSD Viorica Dăncilă îi cerea o dezbatere preşedintelui Iohannis care refuza, iar acum Nicuşor Dan îi cere o dezbatere lui Firea dar ea refuză. E un politician mai puternic Dăncilă decât Firea?

N-aş zice că Viorica Dăncilă e un politician mai puternic decât Firea. Aşa a fost conjunctura. Faptul că s-a ajuns la laşitatea de a refuza dezbaterile publice faţă în faţă, indiferent pentru ce funcţie, e o ruşine. De exemplu dacă discutăm despre primăria Capitalei, miza celor doi a fost să meargă pe vot politic. Primăria Capitalei e despre administraţia locală, nu despre vot politic. Dacă bucureştenii vor vota politic, vor avea politică patru ani, nu dezvoltare. Ce votezi aia ai.

La cum arată sondajele e posibil să avem un primar Gabriela Firea, de la PSD şi o majoritate de la USR-PLUS-PNL. Ce poate face un primar?

Nu e chiar lipsit de putere primarul general când nu are majoritatea. Singurele proiecte au fost cele în care am avut nevoie de două treimi, Pasajul Basarab, pe care le-am obţinut în cele din urmă cu un vot de la un consilier PSD. Duşman mi-a fost şi Guvernul. 80 de km. de linie de tramvai am făcut, linia 41 am făcut, să rezolv problema câinilor am reuşit. Nu eşti chiar lipsit de putere şi nici consilierii nu sunt întotdeauna duşmani 100%. Sunt momente în care dacă partidul nu le impune să distrugă nişte proiecte, merg pe soluţia să servească comunitatea. Poţi să te scuzi când nu ai majoritate, dar nu eşti lipsit de şansa de a face ceva.

PMP după alegerile locale va face alianţă cu PNL şi USR-PLUS?

PSD e exclus din programul de posibile parteneriate politice cu PMP. În acelaşi timp nu mai avem încredere nici într-un posibil parteneriat cu PNL sau USR în condiţiile în care noi ni-am ţinut la putere şi la moţiune, şi la votarea guvernului. Noi nu am votat nici porcăria asta cu 40% petnru pensie. Nu e porcărie că s-ar da bani, e porcărie că nu sunt bani. Suntem un partener loial, dar nu mai avem încredere în alianţe. PMP va merge singur la parlamentare.

De ce PNL nu a încercat o înţelegere cu PMP?

Până cu 7 zile înainte de expirare a termenului pentru depunerea candidaturii, aşa a fost, că PMP va susţine candidatul PNL. De ce s-au sucit cu şapte zile înainte, e ciudat. N-am înţeles. PMP venea cu o zestre mare de voturi. Pot să speculez că Barna şi-a dorit că Nicuşor nu vrea să câştige iar Orban a zis că dacă PMP vine cu un candidat slab, şi îi va înghiţi şi pe ăştia. Iată că PMP vine ca un os în gât.

Explicaţia lor a fost că consilierii PMP au votat cu Firea.

Sincer vă spun n-am urmărit activitatea. Eu m-am activat în Bucureşti acum cu candidatura asta. N-am urmărit ce s-a întâmplat în Consiliul General. Dar în mod categoric principiul care trebuie să funcţioneze în administraţia locală e să nu distrugi proiectele bune pentru comunitate, indiferent de ce faci. Că au dat votul greşit, e evident. Hoarda asta de companii nu avea ce căuta. Sau cheltuielile doamnei Firea, sunt inacceptabile. Dar în principiu, peste tot, după ce am avut lecţia Primăriei Capitalei, am spus nu distrugeţi proiecte bune pentru comunitate. Repet, fără să fiu de acord cu aceste companii municipale. Poate una singură e justificabilă, cea care se referă la refacerea faţadelor. E o meserie aparte, nu e o construcţie nouă.

Dacă ajungeţi primar desfiinţaţi restul companiilor municipale?

O, da. Dar mai întâi trebuie făcut un audit.

Suntem în a doua săptămână când trebuie să încălzesc apă ca să ies din casă. Dvs aveţi apă caldă?

(râde). Da, am centrală proprie. Iată câtă ticăloşie. Ne arată aparate medicale acolo unde ajungem dacă nu ne spălăm, adică la spital, dar nu ne dă apă caldă să ne spălăm pe mâini. Ce fel de primar e ăsta? Cât de ticălos să fii ca pe de o parte să spui că mă îngrijesc de sănătatea poporului şi să spui că cumperi aparatură medicală, dar nu dă apă ca să ai o populaţie sănătoasă. E revoltător. Am ajuns să nu avem apă caldă în Bucureşti cu săptămânile.

Dacă aţi fi primar sau chiar din postura de candidat, am văzut aseară doamna Firea arunca vina pe Guvern. Aţi fost primar, de cine răspunde apa caldă?

Apa caldă răspunde de primar. E serviciu livrat de primărie, nu Guvern. Ce a încercat să facă această coruptă, e chiar emblema corupţiei. A lăsat datoriile neplătite la Elcen şi a înfiinţat o altă companie care are datorii ca RADET-ul. Oricând Guvernul poate anula penalităţile printr-o hotărâre de guvern. Elcen a propus, dar rezultatul a fost că doamna Firea nua respectat angajamentul de a plăti ratele la datorie. În schimb a dus pensionari în Grecia, a plătit ochelari la tot poporului. a distrat poporul din Capitală pentru voturi, a dat publicitate cât nu a mai dat nimeni vreodată de la Revoluţie.

Vine iarna şi nu vom avea căldură. Ce poate face un primar nou ales?

Nu e numai problemă de ţevi, e şi problema agentului termic. Ce trebuie făcut atent, reţeaua Bucureştiului e una foarte ramnificată. Magistralele principale sunt în jurul centrului Bucureştiului. Cei 900 de km sunt circulari. Trebuie să priveşti pe unde poate fi salvat. Chemat RADET, venit cu harta şi să vedem, ştim că aici avem conducta şubredă. E ca o pânză de paianjen. Dacă stai cu atenţie şi încerci să găseşti soluţii alternative, în cea mai mare a cazurilor poate găsi. Asta ca soluţie de avarie iarna asta.

Aţi circulat pe pasajul Ciurel?

(râde) Aţi vrut să spuneţi parcarea supraterană Ciurel. Intenţia a fost să ia traficul de pe splai care e ridicat şi se varsă în Mihalache şi să-l ducă direct în centură, la intersecţia cu centura Bucureştiului. A inaugurat o porcărie. Obiectivul era să duci traficul în centură. Acum îi duce în Mihalache ca să-i ducă în centură, tot acolo. Un ridicol absolut. Numai că eu pentru asta nu-i mai dădeam niciun vot. Că a încercat să-i pedepsească pe bucureşteni cu o nesimţire fără margine. Că ia traficul din splai şi-l duce prin ocolite tot pe Mihalache.

Cum vedeţi implicarea Danei Budeanu în campania lui Firea?

O ridicolă. E o femeie fără cultură. I se pare că-i deşteapta pământului şi e de un ridicol absolut. Nu spun că Nicuşor Dan nu a intervenit pentru acel cetăţean care încălcase legea. Dar ajungea dacă se limita la această informaţie. Am văzut-o şi aseară, pur şi simplu fără vocabular. Se vede că e o femeie care nu citeşte. Nu are cuvintele la ea. Se face că gândeşte adânc dar pare că nu are cu ce.

Vă rog să mai încercaţi o dată să-i convingeţi pe bucureşteni să vă voteze la algerile de duminică.

Sunt singurul politician care are suficientă experienţă să schimbe Bucureştiul. Îi rog pe bucureşteni să nu voteze politic. La parlamentare pot să facă politică. Dacă vor vota politic, vor avea politică încă patru ani şi nu transformarea oraşului. Dacă mă vor vota pe mine, nu vor avea ce pierde. Mi-am făcut ambiţie de a adăuga un plus la acei 30 de ani ai mei prin politică printr-un mandat la Capitală.