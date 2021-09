Şeful celei mai puternice organizaţii PNL la parlamentare: Este un congres ratat. Ce înseamnă „echipa câştigătoare”? Pe cine au învins?

„Nu candidez pentru nicio funcţie la acest congres al PNL, deşi organizaţia pe care o conduc, PNL Giurgiu, a obţinut cel mai bun rezultat la alegerile parlamentare din 2020 - 47%, aproape dublul mediei naţionale. Este şi cazul colegului meu, Ilie Bolojan, care conduce cea mai puternică organizaţie PNL şi este un model pentru administraţia publică românească. Performanţa, rezultatele, leadershipul nu sunt confirmate de funcţii, ci funcţiile ar trebui să le aibă la bază şi să vină firesc ca urmare a îndeplinirii acestora. Bunul simţ ne cere asta. Asta este regula în orice organizaţie, nu doar în politică. Sunt liberal de 30 de ani şi voi fi aici şi peste un an şi peste doi şi peste zece, alături de PNL, în bătăliile PNL, cu rezultate doar pentru PNL cu sau fără funcţii. Am câştigat toate bătăliile electorale pe care le-am dus pentru PNL şi tot aici voi fi, indiferent de funcţiile trecătoare.

Deşi nu s-a făcut nicio evaluare în PNL după alegerile parlamentare, realitatea este că în doar 12 judeţe PNL a ieşit pe primul loc. Cu siguranţă am fi obţinut un rezultat mai bun la alegeri, dacă unii colegi s-ar fi implicat cu aceeaşi pasiune, cum au făcut-o în lupta pentru funcţii în partid”, a scris Dan Motreanu pe pagina sa de Facebook.

Liderul PNL Giurgiu susţine că pe funcţiile de conducere ar fi trebuit să fie cei cu performanţe, nu cei care nu au obţinut nici măcar votul popular. „Nu este normal să avem în conducerea naţională a PNL oameni care nu au fost confirmaţi de votul cetăţenilor în propriile judeţe. Cum nu este normal ca vicepreşedintele regional să nu provină din prima sau a doua dintre cele mai performante filiale ale regiunii. Ce model poate reprezenta pentru celelalte organizaţii, altul decât al eşecului şi al “combinagiilor”?! Ce înseamnă ”echipa câştigătoare” atunci? Pe cine au învins? Câştigă în disputa cu colegii lor mai buni din filiale precum Giurgiu, considerat fief roşu, sau câştigători consacraţi în numeroase bătălii precum Caraş-Severin sau Bihor?! Se clamează democraţia şi meritocraţia şi nu le practicăm în propriul partid?”, a completat Motreanu.

Reprezentantul liberal a vorbit despre faptul că PNL-ul de acum a împrumutat lucruri negative de la PDL şi de la vechiul PNL. „Cu regret spun că în urma fuziunii am luat şi ce este mai rău de la cele două partide. De la fostul PDL am luat vasalitatea faţă de şef/preşedintele partidului, faptul că i se permite orice, chiar şi când acesta ia decizii controversate, lipsa spiritului critic, punerea la îndoiala şi dezbaterea unor decizii, caracteristica “politicii de gaşcă” - toate atât de străine de spiritul PNL şi de cel al unei organizaţii democratice. Un partid în care loialitatea se manifestă faţă de persoană şi din ce în ce mai puţin faţă de principii, valori, reguli şi care se plasează departe de electorat, nu este pe un drum bun! De la vechiul PNL am luat lipsa de apreciere a performanţei electorale, mentalitatea de partid balama, lipsa evaluării rezultatelor filialelor mulţumite să fie în planul doi. Unii şefi de filiale cred sincer că ”dacă nu curge pică” şi nu îi deranjează dacă pierdem alegători, ei speră că şeful îi va pune pe primul loc în judeţul lor, chiar dacă suntem “mai mici””, a mai afirmat Motreanu.