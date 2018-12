Iohannis atacă Guvernul: Vom plăti mai mult pentru curent, gaz, telefonie şi internet. Toate se vor scumpi. Guvernul nu mai are bani şi inventează taxe

UPDATE Klaus Iohannis, după şedinţa CSAT: Am aprobat planul de înzestrare a Armatei pentru următorii 10 ani. În CSAT am aprobat forţele şi mijloacele care se trimit anul viitor în misiuni în afara statului român. Avem 1902 militari români care vor participa la operaţii în afara statului, cu 127 mai mult. De la MAI, vom avea în afară 759 de militari şi poliţişti în misiuni. Vom participa în continuare la operaţia NATO din Afganistan. Propuneriile de buget pentru instituţiile din secuirtate au fost avizate.

Despre Ordonanţa Guvernului privind „taxa pe lăcomie“:

Klaus Iohannis: Cu toţii am aflat, probabil majoritatea cu surprindere, că Guvernul pregăteşte o ordonanţă de urgenţă pentru a introduce noi taxe şi impozite. Acest lucru mă duce cu gândul la o afirmaţie pe care a făcut-o doamna Prim-ministru în discursul după aprobarea Guvernului din Parlament, deci discursul inaugural. Nu cred că e cazul să citez, dar spunea doamna Prim-ministru acolo: „ţineţi minte, nu vom introduce noi impozite şi taxe”. Ei, iată că nu a trecut nici un an şi introduce noi impozite şi taxe. Această ordonanţă de urgenţă nu a fost discutată cu partenerii, din mediul economic, nici măcar din mediul instituţional al statului. Acest proiect nu are o analiză la fundamentare. Acest proiect vine cu idei nemaiauzite până acum. Acest proiect aruncă în haos economia!

Se prevede acolo supraimpozitarea companiilor din domeniul energetic. Singurul rezultat pe care putem să-l ghicim acum este că vom plăti cu toţii mai mult pentru curent şi pentru gaz. Alt rezultat nu văd acum, fiindcă noi vorbim, sigur, mai degrabă din punctul de vedere al oamenilor care stau şi se miră ce se întâmplă în acest guvern pesedist. În acelaşi timp, am primit asigurări de la responsabili din domeniul telecomunicaţiilor că această chestiune îi va afecta şi pe ei şi cu siguranţă vom plăti mai mult pentru telefonie, pentru internet, şi aşa mai departe. Asta este doar începutul, fiindcă toate companiile folosesc şi energie, şi carburant, evident, şi telecomunicaţii, deci, pe scurt, ne aşteptăm ca toate să se scumpească. Acesta va fi efectul acestei ordonanţe. Se introduc nenumărate modificări, schimbări şi adaptări, nota bene, în ultimul moment, fără consultări, fără o dezbatere transparentă şi fără o analiză de fundamentare. Se introduce un nou concept, „taxa din lăcomie" – din lăcomia pesediştilor de a lua bani mai mulţi pe care îi vor gestiona aşa cum consideră dumnealor. Aceste lucruri vor da peste cap toată economia. Şi, mai grav, vor da peste cap bugetele tuturor românilor, fiindcă, în definitiv, astfel de măsuri prost gândite aduse în ultimul moment vor fi suportate şi plătite de oamenii de rând. Acest lucru nu trebuie să se întâmple şi fac apel la Guvern să se răzgândească în privinţa acestei ordonanţe, să o pună în discuţie, să o negocieze cu patronatele, cu sindicatele şi, după o analiză profundă şi discuţii, să revină cu o formă care este sustenabilă. Sesiune de întrebări şi răspunsuri: Jurnalist: Aţi stabilit şi ce veţi face mâine? Pentru că dumneavoastră aţi anunţat că vreţi să mergeţi la şedinţa de Guvern, doamna Premier v-a transmis într-o scrisoare că ar trebui să veniţi doar dacă sunt acele trei teme din Constituţie şi, în rest, dacă vă cheamă dânsa. Ce aţi stabilit azi? Jurnalist: Aţi stabilit şi ce veţi face mâine? Pentru că dumneavoastră aţi anunţat că vreţi să mergeţi la şedinţa de Guvern, doamna Premier v-a transmis într-o scrisoare că ar trebui să veniţi doar dacă sunt acele trei teme din Constituţie şi, în rest, dacă vă cheamă dânsa. Ce aţi stabilit azi? Klaus Iohannis: Astăzi am stabilit exact ce v-am spus în CSAT, am discutat pe ordinea de zi. Nu au existat alte discuţii pe alte teme. Jurnalist: Ce veţi face mâine, domnule preşedinte? Klaus Iohannis: Asta vedem mâine. Jurnalist: Veţi merge sau nu? Klaus Iohannis: Aveţi dumneavoastră cumva agenda şedinţei de Guvern? Că la noi nu a ajuns. Deci, întrebarea poate să fie considerată generic. Guvernul nu ştie ce face. Această ordonanţă este doar o nouă dovadă, nu există niciun anunţ despre o şedinţă de Guvern sau ora la care va avea loc sau agenda care va exista acolo. De asta spun, aşteptăm să vedem. Mie îmi place să am un plan, să am o agendă, ca să ştie toată lumea ce se întâmplă. Se pare că Guvernului nu-i place aşa, deci aşteptăm anunţul Guvernului pe şedinţa de Guvern. Jurnalist: În legătură cu criticile pe care le-aţi adus acestei ordonanţe, aţi discutat cumva cu ministrul de finanţe sau aveţi alte informaţii în legătură cu motivele pentru care a apărut această ordonanţă? Vă întreb în contextul în care, la un moment dat, dumneavoastră aţi avertizat că nu mai există venituri la buget şi chiar vă întrebaţi dacă mai sunt bani de pensii şi salarii. Klaus Iohannis: Acum, răspunsul este destul de evident. Dacă PSD a anunţat acum câteva luni de zile că nu va introduce noi impozite şi taxe şi acum, la sfârşitul anului, vine cu ordonanţă de urgenţă intitulată „fel de fel”, fiindcă se amestecă fel de fel de lucruri acolo, pentru a lua bani din economia privată, este clar că există o problemă cu bugetul. Cum altfel putem să ne explicăm că suntem la sfârşitul anului şi nu avem un proiect de buget? Legea prevede un termen clar. Până în ziua de 15 noiembrie a fiecărui an, Guvernul este obligat să prezinte în faţa Parlamentului proiectul de buget pentru anul viitor. Guvernul a ales să ignore această prevedere legală, obligatorie. Concluzia este că nu au bani, nu ştiu cum să facă rost de bani şi inventează pe picior tot felul de impozite şi taxe. Total eronată această abordare pesedistă. Jurnalist: Domnule preşedinte, această ordonanţă privind taxele este anunţată pentru a fi pe ordinea de zi a guvernului mâine, la şedinţa de Guvern, cel târziu săptămâna viitoare. Este şi această ordonanţă precum cea privind amnistia şi graţierea un motiv să mergeţi la şedinţa de Guvern? Dacă va fi pe ordinea de zi? Klaus Iohannis: Această ordonanţă este un motiv serios de îngrijorare pentru toţi românii, fiindcă aici nu se reglementează nişte chestiuni formale, birocratice. Aici, practic, se dă ordonanţă, sau este în pregătire o ordonanţă, care va face viaţa românilor considerabil mai scumpă. Jurnalist: Veţi merge la şedinţa de Guvern de mânie dacă este pe ordinea de zi această ordonanţă? Klaus Iohannis: V-am anunţat de ieri, de alaltăieri ce va fi în continuare cu şedinţele de Guvern şi aşa va fi. Jurnalist: Deci veţi merge la toate, de acum încolo? Klaus Iohannis: Sigur. Jurnalist: În legătură cu moţiunea de cenzură care va fi mâine în Parlament. Ce şanse daţi acestui demers, în condiţiile în care Opoziţia v-a făcut de mai multe ori apel să vă implicaţi? Klaus Iohannis: Eu le doresc mult succes şi cred că au şanse bune de reuşită.

Anunţul a fost făcut marţi seară de ministrul de Finanţe, Eugen Teodorovici, într-o conferinţă de presă. Decizia adoptării OUG pe fiscalitate va fi luată într-o viitoare şedinţă de Guvern, şedinţă care ar putea fi mâine după-amiază, după dezbaterea şi votul de la moţiunea de cenzură.