Contre între Cioloş şi Ghinea, pe Facebook. Copreşedintele USR PLUS: Nu particip la combinaţii şi conspiraţii.  Ghinea: Ai ratat toate şansele să fii acolo

„Da, este adevărat că am primit multe chemări din partea lui Cristi Ghinea de a prelua USR. Pe aceste invitaţii s-a şi clădit mitul că există o conspiraţie a tehnocraţilor de a-i lua partidul lui Nicuşor Dan, dar punctul nevralgic - cel care dărâmă tot acest mit - este faptul că eu nu am dat curs acestor invitaţii niciodată. Motivele sunt mult mai simple decât ar crede publicul larg şi probabil că din cauza simplităţii lor nu au fost luate în consideraţie. O să le expun aici, folosindu-mă de dorinţa lui Cristi Ghinea de a puncta electoral înainte de începerea votului intern”, a transmis Dacian Cioloş pe Facebook.

Liderul USR PLUS a explicat de ce nu a dat curs invitaţiilor lansate de Cristian Ghinea:„Nu mă las folosit de nimeni, indiferent de beneficiile cu care sunt tentat. Am o carieră lungă în spate şi îndrăznesc să spun că este o carieră aşezată, onestă. Nu particip de felul meu la combinaţii şi conspiraţii, nu ies să strig în gura mare şi sunt rezervat pentru că ştiu prea bine că nimic nu este gratuit şi că doar propria muncă girează un succes real”.

El a mai explicat că nu este „adeptul încoronărilor şi al mesianismului”. „Nu sunt dornic să rămân dator nici unui „kingmaker” şi nu cred că vreunul dintre noi se poate coborî între supuşi pe care îi vindecă miraculos. E un model politic păgubos, pe baza căruia s-a scris istoria ultimei sute de ani în România. Cine ajunge în fruntea statului sau a unei organizaţii nu este înnobilat şi începe să împartă favoruri (de fapt, să plătească datorii)”, mai scrie Cioloş.

Copreşedintele USR PLUS este de părere că „e nevoie să nu mai gândim în paradigma că învingătorul ia totul”, ca punţile între echipele din USR să nu se rupă aşa cum s-a întâmplat la PNL”. „învingătorul nu ia nimic, doar munceşte mai mult şi are mai multă responsabilitate. Probabil că rar aţi văzut aşa ceva până acum în România”, a mai transmis liderul.

Cristian Ghinea: „Nu te-am invitat niciodata sa preiei USR, un partid nu se preia, te-am invitat sa vii in USR pentru ca era nevoie de lideri. Intr-un partid democratic ca USR (si USR PLUS) mandatele se castiga prin vot”

În replică fostul ministrul al Proiectelor şi Investiţiilor Europene l-a corectat, la scurt timp, printr-un comentariu la postare.







"Salut Dacian Cioloş. In esenta nu ai contrazis nimic din ce am zis: ai ratat toate sansele sa fii acolo la constructia politica, la fenomenul fără penali, la momentul in care am blocat referendumul CpF, la lupta din opozitie, la extinderea USR. Ai avut motivele tale, nu le-am inteles, viteze diferite. In rest, cuvinte frumoase. Cu tot respectul, nu te-am invitat niciodata sa preiei USR, un partid nu se preia, te-am invitat sa vii in USR pentru ca era nevoie de lideri. Intr-un partid democratic ca USR (si USR PLUS) mandatele se castiga prin vot. Exact asta am spus, "preluat" e un cuvant pus unfair de tine in gura mea. Nu ardem punti, vom lucra impreuna indiferent de rezultat. O sa treci peste supararea ca suntem in echipe diferite tura asta, o sa trec peste supararea ca imi pui cuvinte in gura. Hugs", a scris Cristian Ghinea pe Facebook.

În acelaşi timp Iulian Bulai anunţa începerea votului online pentru conducere în " cel mai plictisitor partid din România ". „Mâine dimineaţă începe votarea în cel mai plictisitor partid din România. Nimeni nu a ameninţat pe nimeni cu răzbunarea. Nimeni nu a deschis dosar penal pentru contracandidaţi. Nimeni nu a vehiculat excluderea din partid pentru cei care pierd. Niciunul dintre cei trei candidaţi nu a zis că îsi face alt partid dacă pierde. Niciun candidat nu a venit cu bodyguarzi la dezbateri. Nimeni nu a îmbrâncit pe nimeni", a scris Iulian Bulai pe Facebook.







Anterior, Cristian Ghinea, fostul ministru al Fondurilor Europene anunţa că îl susţine pe Dan Barna în competiţia pentru preşedinţia USR PLUS, deoarece este "focusat" şi a condus campania "Fără penali în funcţii publice", în timp ce Dacian Cioloş a avut ezitări în ce priveşte intrarea în partid.

