Încă un candidat la europarlamentare se retrage de pe listele Alianţei 2020 USR PLUS

„Am renunţat la candidatura la europarlamentare pe listele Alianţei 2020. Am participat la acest proces considerând că voi avea astfel ocazia să fac mai mult bine, mai repede, mai multor oameni. Am constatat că-cel puţin momentan-nu este aşa. Prefer să ocup locul care consider că îmi oferă cel mai bun context să-mi folosesc la maximum capacităţile, iar acest loc rămâne, deocamdată, societatea civilă, mediul profesional de analiză, de politică internaţională, de comunicare etc.Nu “renunt”, nu m-am ofilit că am dat de greu, nu e o alegere existenţială între a fi sau a nu fi în politică, nu sunt râzgâiată", a scris Oana Popescu peFacebook.

Ea anuntă că va sprijini şi va vota Alianţa 2020. „Sper ca PLUS şi USR să fuzioneze, să crească, să devină o construcţie sustenabilă, pentru că politica românească are nevoie de asanare şi de schimbare de paradigmă. Voi continua să încerc să construiesc un mediu politic care, în alt moment, să îmi ofere contextul propice de a face tot ce ştiu mai bine în serviciul public-iar atunci voi reveni şi mă voi implică din nou", adaugă Oana Popescu.

.Ea precizează că decizia sa nu are legătură cu retragerea lui Valeriu Nicolae şi că nu a discutat cu acesta, dar nu crede că motivele lor coincid.

"Îmi dau seama că e o suprapunere nefericită a deciziilor noastre-a mea era însă luată de mai mult timp, am sperat să existe un moment mai “bun” de a o comunică, dar am constatat între timp că acest moment nu apare niciodată. Mulţumesc colegilor din Alianţa 2020 pt experienţa valoroasă şi le urez succes în alegeri!", afirmă Oana Popescu la finalul mesajului.

Valeriu Nicolae, un apropiat al liderului PLUS Dacian Cioloş şi fost secretar de stat în Ministerul muncii în Guvernul Cioloş, şi -a anunţat marţi demisia din partid. spunând că a simţit că riscă să piardă nişte prieteni tare dragi şi că devine din ce în ce mai încrâncenat. "Nu am mai râs cam de multişor şi nu prea îmi place de mine aşa", spune Valeriu Nicolae, candidat la alegerile europarlamentare pe listele Alianţei 2020 USR PLUS.

