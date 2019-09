Încă un candidat pentru Cotroceni. Atac la Iohannis: O fi fost atomic în vacanţă. La Cotroceni mi s-a părut doar infatuat

„Am reuşit să strângem cele 200.000 de semnături plus o marjă de încă 35.119 semnături. Deci 235.119 este numărul exact al semnăturilor pe care le depunem astăzi.Am primit oferte de la alte partide să mă ajute cu semnăturile, partide mici care nu aveau candidat sau care aveau candidat fără şanse, dar am preferat să mergem pe structura ADN ului. De mai bine de un an de zile ne chinuim să crăm organizaţii judeţele. În acest moment avem 35 de organizaţii judeţene funcţionale, fiecare a avut de făcut un anumit număr de semnături. Noi aşa le-am strând. Le-am verificat de două ori. De acum să vedem ce spune şi BEC”, a spus Cătălin Ivan, în faţa Biroului Electoral Central.

Prezidenţiabilul Partidului Alternativa pentru Demnitate Naţională (ADN) a adăugat că numărul minim de 200.000 de semnături impus de lege pentru a te putea înscrie în cursa pentru Cotroceni este mare, iar dezbaterea e viciată de faptul că mulţi candidaţi nu reuşesc să strângă numărul de semnături.

„Din păcate eu cred că România avea nevoie astăzi mai mult ca oricând de o dezbatere mult mai profundă despre situaţia reală a României. Poate ar trebui să bedem mai multe proiecte. Faptul că această dezbatere e viciată de faptul că mulţi candidaţi nu au reuşit să strângă semnăturile e o pierdere mare pentru noi toţi. Mi-aş fi dorit să fie cât mai mulţi. Eu cred că numărul acesta de 200.000 de semnături este excesiv”, a adăugat Ivan.

Biroul Electoral Central (BEC) a respins candidatura lui Miron Cozma la alegerile prezidenţiale, susţin surse politice pentru Adevarul. Motivul: o mare parte dintre semnăturile depuse erau false. Miron Cozma e al doilea candidat respins de BEC la prezidenţiale, după Viorel Cataramă.

