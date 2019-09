Mozart Week în Residence. Les Sourds-Doués – „The Four Ties“, la Teatrul Excelsior

Text de Cristina Sârbu

Din 1956, în jurul datei de 27 ianuarie, ziua de naştere a lui Wolfgang Amadeus Mozart, Fundaţia Mozarteum din Salzburg organizează o săptămână întreagă dedicată vieţii şi creaţiei celebrului compozitor austriac. Festivalul Mozart Week (Săptămâna Mozart) îl are ca director pentru ediţiile 2019-2023 pe celebrul tenor Rolando Villazón. Programul din 2019 şi-a propus să reflecte personalitatea lui Mozart ca pe un univers plin de culoare şi de idei, cu multiple şi poate încă nedescoperite semnificaţii: „Mozart dansa, lua parte la spectacole de pantomimă şi la baluri mascate, onora mâncarea şi băutura ca şi cum viaţa lui ar fi depins de ele. O să explorăm complexa personalitate a creatorului prin concerte şi spectacole originale, în formate noi, în care se asociază interpreţi reprezentând cât mai multe arte” – sunt parte dintre intenţiile exprimate de noul organizator al festivalului.

Patru vor fi concertele-spectacol preluate din acest festival, ediţia 2019 şi care, acum, sunt „exportate” la Bucureşti, în perioada 18 – 20 septembrie în cadrul Festivalului „Enescu”, sub emblema Mozart Week (Săptămâna Mozart): miercuri, ora 18, la teatrul Excelsior Les Sourds Doués – The Four Ties for Mozart (Surzii talentaţi – Cele patru cravate pentru Mozart), „Musical brass & wood show” (Spectacol muzical cu alămuri şi lemne); joi, ora 18 tot la Teatrul Excelsior: „Mozart Letters & Music” (Mozart, scrisori şi muzică); vineri, ora 15:30 în foaierul Ateneului Român, conferinţa „Mozart-lecture & Exponats” şi, tot vineri, ora 16:30, în Sala mare a Ateneului Român „Mozart –

Academy Concert” cu Camerata Salzburg.

Ansamblul Les Sourds Doués (Surzii talentaţi – aluzie glumeaţă la sintagma cu pronunţie asemănătoare „Les surdoués” – supradotaţii) a luat fiinţă în anul 2011. Patru tineri talentaţi şi entuziaşti, însoţiţi mereu de celebrele lor cravate portocalii, gândesc şi concretizează un spectacol muzical umoristic în care stau alături, surprinzător de armonios şi de eficient, patru instrumente de suflat – clarinetul, trompeta, cornul englez şi clarinetul bas. Cele patru personaje evoluează intr-o luptă nebună şi energică. Explorează lumile muzicale favorite – clasică, jazz, tango, klezmer, muzică de film etc. – totul gravitand in jurul lui Mozart, jongland cu uşurinţă intre ele, in scopul de a obţine un concert desacralizat şi de a-i determina atat pe tineri, cat şi pe bătrani, să işi deschidă urechile. Cum se va termina? Vor reuşi să ducă concertul la bun sfarşit? Vor fi „surzii talentaţi”, in sfarşit, capabili să se audă pe ei inşişi? Cine ştie, şansele sunt mici... par a fi informaţiile pe care muzicienii au dorit să le transmită într-un scurt manifest program pe care îl pun la dispoziţie celor interesaţi de „show-ul” lor „cu alămuri şi lemne”. Interesant este faptul că acest concept nou trebuia să fie prezentat în prima audiţie absolută în ianuarie 2020, la Salzburg, în Săptămâna Mozart. Dar programul este gata, ocazia există şi iată, cei patru muzicieni au hotărât să-l prezinte în avans, în cadrul Festivalului „Enescu”, în luna septembrie a anului 2019, la Bucureşti.

MOZART WEEK ÎN RESIDENCE

Miercuri, 18 septembrie, ora 1800

Teatrul Excelsior

LES SOURDS DOUÉS –FOUR TIES FOR MOZART (Surzii talentaţi – Cele patru cravate):

François Pascal : clarinet bas

Nicolas Josa : corn

Pierre Pichaud : trompetă

Adrien Besse : clarinet

„Musical brass & wood show” (Spectacol muzical cu alămuri şi lemne)



Program:

Mozart – Uvertura operei „Flautul Fermecat”

Astor Piazzolla – Whisky

Melodie tradiţională ungară

Astor Piazzolla – Jacinto Chiclana

Maurice Ravel – Bolero

Wolfgang Amadeus Mozart – Serenada nr. 10 KV 361, „Gran Partita” (VII. Finale)

Ray Charles – Georgia on my mind

Ernesto Lecuona – Gitanerias

Wofgang Amadeus Mozart – Boîte à musique, arii diverse

Franck Barcellini – Mon Oncle

Alan Menken – Medley Disney

Wolfgang Amadeus Mozart – „Das klinget so herrlich” din Flautul fermecat

Wolfgang Amadeus Mozart –Variaţiuni pe tema „Ah ! vous dirai-je, maman” KV 265

Yann Tiersen – Amélie Poulain

Paul Desmond – Take 5

Astor Piazzolla – Oblivion

George Gershwin – I got Rhythm

Trad. Gospel – Burden Down

Wolfgang Amadeus Mozart – Ave verum corpus KV 618

Georges van Parys – La complainte de la Butte

Antonín Dvořák – Dans slav op. 72 nr. 2

Wolfgang Amadeus Mozart – Simfonia nr. 25 în sol minor KV 183, partea I (versiunea balcanică)

