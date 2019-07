Tenorul Rolando Villazón, despre Mozart Week in Residence, premieră în Festivalul Enescu 2019: „Îl veţi descoperi pe Mozart ca pe un prieten” VIDEO

Interviu de Cristina Enescu



Printre evenimentele cele mai aşteptate din cadrul Festivalului "George Enescu" se numără şi Mozart Week in Residence, un program curatoriat şi adus de la Salzburg de cunoscutul tenor mexican (şi fan pasionat al lui Mozart) Rolando Villazón. Din 2017, Villazón este directorul artistic al Festivalului Mozart Week de la Salzburg, un eveniment anual care are loc în jurul zilei de naştere a lui Mozart, pe 27 ianuarie. Mozart Week in Residence@ Festivalul George Enescuva include opere în concert (însoţite de surprize recitative şi de pantomimă), dar şi o expoziţie cu obiecte legate de viaţa lui Mozart (precum vioara lui, sau scrisori adresate tatălui său), care îşi propun să aducă o lumină interesantă asupra muzicii dar şi a personalităţii lui Wolfgang Amadeus.

RolandoVillazon a vorbit de curând despre conexiunea sa personală cu Wolfgang Amadeus şi despre programul pe care îl aduce în Festivalul Enescu din luna septembrie.

„Când îl întâlneşti pe Mozart, găseşti realmente cu prieten pentru toată viaţa”, spuneaţi. Şi de asemenea că l-aţi întâlnit cu adevărat în 2010 cu ocazia înregistrărilor operei Don Ottavio, ceea ce v-a stârnit curiozitatea de a îi citi şi scrisorile. Care este secretul datorită cărui muzica lui creează atâta dependenţă, bucurie şi entuziasm atât novicilor cât şi pasionaţilor sau muzicienilor profesionişti?

E o întrebare foarte bună, căreia însă nu sunt sigur că cineva îi poate da un răspuns corect. Există multe argumente muzicale pentru care muzica lui atrage oamenii, e arhitectura compoziţiilor, bogăţia melodică dar şi o anumită armonie pe care urechea o simte ca uşoară şi inteligibilă. Apoi e cu siguranţă acea imensă bucurie pe care oricine o poate experimenta în muzica lui, cu sau fără cunoştinţe muzicale, şi desigur construcţia de adâncime, profunzimea muzicală a lucrărilor. Avea un talent particular de a face ceva extrem de dificil să pară incredibil de accesibil. Mozart era foarte talentat, inventiv, creativ. Unii dintre criticii săi au spus că ar fi trebuit să se concentreze asupra a câte o melodie şi să o ducă la capăt, dar el avea stilul său propriu, exact acela care face muzica lui atât de spontană şi de luminoasă.Mozart nu a fost un revoluţionar sau un vizionar sau cineva care şi-a propus să schimbe istoria muzicii. De fapt el a descoperit mai multe lucruri legat de trecut decât de viitor, a preluat elemente de la Bach, Händel, din fugă, din contrapunct, şi le-a adăugat propriului său stil de compoziţie. Mozart a fost un om al vieţii de zi cu zi a timpului său, el nu a încercat să inventeze un univers în sine sau muzica de mâine, ci pur şi simplu a creat cea mai frumoasă muzică a acelui prezent. Şi tocmai prin asta, el a creat universul muzical perfect al viitorului.

Biografia şi compoziţiile lui ne pot oferi câteva răspunsuri, dar tot rămâneceva secret legat de caracterul atât de accesibil al muzicii lui. E o muzică pe care o poţi asculta în orice stare de spirit, şi mereu îţi va dărui ceva minunat.

După nişte ani de ascultat şi interpretat Mozart, iar acum şi în calitate de director artistic al Festivalului Mozart Week din Salzburg, în ce fel continuă să vă surprindă muzica lui?

Cu cât intri mai mult în universul luicu atât vei fi mai surprins, de fiecare dată, chiar şi cu piese pe care le ştii deja. Ca şi cântăreţ, revenirea la ariile lui în diferite perioade ale vieţii tale aduce inevitabil uimirea faţă de puritatea liniei muzicale, faţă de ingredientele dramatice ale fiecărui rol. Şi cu cât continui să explorezi întregul repertoriu, simfoniile, muzica sacră, muzica de cameră etc, cu atât ţi se deschid uşi noi în propria ta interpretare a muzicii. La un alt nivel, cu cât citeşti mai mult despre viaţa lui (în mod special din scrisorile lui, o sursă extraordinară de informaţii) cu atât de îndrăgosteşti mai mult... E ca un caleidoscop, cu cât priveşti mai mult, cu atât vei vedea culori şi forme mai diverse.



Cum aţi curatoriat Mozart Week in Residence din cadrul Festivalului Enescu?

Cu speranţa că oamenii vor experimenta toate aceste lucruri minunate pe care le-am spus despre el, nu doar câteva din compoziţiile lui ci şi ceva din spiritul lui, din omul cu bucurie, cu dans, cu seriozitate, omul iluminat care era.

Vom trece prin câteva din scrisorile pe care le-a trimis tatălui său, şi cred că ele reliefează destul de bine relaţia specială dintre ei.

Pe scurt, ceea ce vom aduce la Festivalul Enescu este o parte din ceea ce facem la Mozart WeekînSalzburg.

Aveţi ceva piese preferate dintre obiectele care vor fi expuse la Bucureşti?

Sincer – totul, toate acele lucruri sunt semnificative şi importante. Desigur, un loc special îl ocupă vioara lui Mozart, e cea pe care a compus unele din concertele lui, e cea pe care au cântat acele mâini frumoase ale sale. Chiar îţi dă fiori asta.

Credeţi că ne bucurăm mai mult de muzica lui Mozart dacă îi cunoaştem puţin personalitatea şi biografia, sau e muzica lui pur şi simplu de-ajuns?

Într-adevăr, cred că e suficient să asculţi fantastica lui muzică, mai ales live, la operă sau într-o sală de concerte. Dar e un lucru interesant care li se întâmplă tuturor celor care îi iubesc muzica: pe măsură ce intră în universul lui, în biografia lui, se îndrăgostesc şi de Mozart omul. E o bucurie să îi citeşti scrisorile, indiferent dacă eşti doar un cititor sau un muzician, vei învăţa multe din ele. E interesant şi să vezi ce prieteni avea, pe cine cunoştea. El făcea parte din societatea intelectuală foarte importantă a timpului său, secolul XVIII, vremea Revoluţiei Franceze şi a Iluminismului.De ce e interesant să îl întâlneşti pe Mozart în biografia lui? Cred că din acelaşi motiv pentru care e mereu interesant să te întâlneşti cu un prieten. Pentru că, da – Mozart este un prieten. Mai mult decât oricare alt compozitor, el va deveni prietenul celui care îl ascultă, o parte din viaţa sa, un însoţitor. Experienţa asta o poţi avea şinumai ascultându-i muzica, dar credeţi-mă, vă veţi dori să aflaţi mai multe despre el! Frumuseţea e că, dacă eşti doar curios să ştii ceva despre viaţa lui, atunci muzica nu îţi va dezvălui nimic. Muzica este liberă, pură, universul lui muzical este independent de biografia lui. Oricine poate să îl asculte în orice moment al biografiei sale personale.

Ce aşteptări aveţi pentru prima dumneavoastră călătorie şi experienţă concertantă în România?

Nu l-am fi avut pe Mozart aşa cum îl ştim cu toţi astăzi dacă el nu ar fi călătorit prin Europa, cunoscând şi experimentând diferite culturi, muzici, stiluri, limbi. Deci, urmând exemplul maestrului, sunt entuziasmat şi aştept cu interes să vin în România cu Mozart Week in Residence şi cu concertul pe care îl voi susţine, şi să descopăr Festivalul George Enescu

Regizor de operă, scriitor, caricaturist

Rolando Villazón este un nume binecunoscut printre tenorii de marcă ai scenei internaţionale, fiind deopotrivă şi regizor de operă, scriitor, caricaturist, Humour Ambassador al organizaţiei caritabile Red Noses Clown doctors International şi, indubitabil, un împătimit al muzicii care molipseşte cu pasiunea sa. Nu e o surpriză că tenorul mexican este un ambasador al lui Mozart, ca director artistic al Festivalul de la Salzburg şi curator al Mozart Week in Residencedin cadrul Festivalului Enescu întrucât în ultimii ani s-a implicat în mai multe proiecte mozartiene. În plus, felul lui de a fi are un anume simţ al bucuriei, o atitudine jucăuşă şi o abordare senină a muzicii destul de mozartiene. O personalitate vulcanică şi totodată voioasă, magnetică, exuberanţă şi forţă interpretativă, un puternic spirit ludic atât pe scenă cât şi în afara ei, multă energie comică şi o capacitate specială de a atrage oamenii – aceste trăsături îi apropie pe tenorul mexican şi pe muzicianul austriac, iar combinaţia este cel puţin foarte interesantă dacă nu de-a dreptul cuceritoare. Scopul lui Villazón cu proiectele sale mozartiene este nici mai mult nici mai puţin decât să provoace şi să stimuleze curiozitatea şi chiar foamea oamenilor faţă de Mozart. Nu a fost de la început un cântăreţ mozartian, a trecut prin Monteverdi şi Händel înainte de a ajunge la simplitatea, ingenuitatea şi deopotrivă frumuseţea complexă a universului lui Mozart prin cele mai importate opere ale acestuia (Don Giovanni, Cosi Fan Tutte, The Abduction from the Seraglio, La Clemenza di Tito, Il re pastore, Lucio Silla). În 2014 a apărut primul său album solo cu arii pentru tenor de Mozart, inclusiv unele compoziţii mai puţin cunoscute, care a marcat finalul unui ciclu de înregistrări a celor şapte opere de maturitate ale lui Mozart la casa de discuri Deutsche Grammophon. În 2017 a devenit directorul artistic al Festivalului Mozart Week de la Salzburg. În 2018 a prezentat un documentar BBC despre Don Giovanni şi prima sa reprezentaţie la Praga, iar anul acesta Villazón a sărbătorit ziua de naştere a lui Wolfgang dedicându-i serenade cu o trupă de Mariachi pe străzile din Salzburg.Tot anul acesta, el a fost în întregime autorul programului Mozart Week şi a ales ca temă a evenimentului „Mozart isalive” („Mozart trăieşte”). Şi într-adevăr aşa este.







Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos: