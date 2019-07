Concert inedit cu rapsodiile enesciene interpretete vocal în premieră de Teodora Enache pe 9 septembrie

Concertul From Classical to Jazz, în reprezentaţie unică la Teatrul Naţional Bucureşti are loc pe 9 septembrie, de la ora 19.30 – ca eveniment asociat al Festivalului Internaţional George Enescu.

Festivalul Internaţional George Enescu anunţă că ediţia 2019 va include ca proiect asociat şi un concert inedit –From Classical to Jazz, creat şi interpretat de Teodora Enache. În premieră, Rapsodia I şi Rapsodia a II-a, de George Enescu vor fi interpretate vocal în cheie jazz. Spectacolul From Classical to Jazz va putea fi vizionat în cadrul Festivalului Internaţional George Enescu 2019, în reprezentaţie unică, pe data de 9 septembrie, de la ora 19.30, la Teatrul Naţional din Bucureşti.

„Toate proiectele asociate ediţiei din acest an a Festivalului Internaţional George Enescu au scopul de a extinde interacţiunea publicului cu muzica, în general, şi cu personalitatea şi creaţia lui Enescu, în special. Această nouă iniţiativă artistică asociată Festivalului are menirea să amplifice ecoul creaţiei enesciene în prezent printr-o explorare artistică inedită şi să extindă experienţa festivalieră pentru un public cât mai divers”, spune Mihai Constantinescu, directorul executiv al Festivalului Internaţional George Enescu.

From Classical to Jazz este o creaţie pregătită special cu prilejul Festivalului Internaţional George Enescu 2019 de Teodora Enache şi echipa ei. Conceptul concertului are ca punct de plecare forţa unică a muzicii clasice de a genera emoţie şi de a crea armonia, toate reprezentând o sursă fertilă pentru o nouă exprimare într-un alt limbaj muzical, în acest caz jazzul. Abordarea muzicii clasice în cheie jazz este o direcţie pe care Teodora Enache o explorează de mai mulţi ani. Aceste căutări au condus-o recent spre abordarea creaţiei marelui compozitor român George Enescu.

Teodora Enache, artist de jazz şi creatoare a conceptului, declară: „Enescu mă fascinează de foarte mulţi ani şi m-am apropiat de creaţia lui cu pioşenie şi un imens respect. Muzica sa a fost cu mult înaintea timpului în care a trăit, abia acum poate este înţeles mai bine. În Rapsodii, am întâlnit omul Enescu. Care îşi priveşte viaţa. Întâi cu ochii copilului, apoi cu ochii adultului. Este multă trăire, şi umor, şi bucurie de viaţă, şi emoţie nesfârşită, dar şi melancolie… Este o întreagă lume în muzica domniei sale. În concertul nostru, această poveste am ales să o reinterpretăm pentru public, folosind limbajul şi sonoritatea jazzului. Şi nu este vorba doar de o preluare a unor teme, ci de o revalorificare a întregii poveşti enesciene, reimaginată pentru voce. Este o mare onoare să prezentăm acest spectacol în cadrul Festivalului – minunatul eveniment de mare anvergură care îi este dedicat lui George Enescu.”

Concertul From Classical to Jazz include, alături de Rapsodia I şi a II-a de George Enescu, o serie de creaţii vocale în premieră inspirate de Dansurile Româneşti – de Bela Bartók, Sonata Lunii – de Ludwig van Beethoven, Air – de Johann Sebastian Bach sau Canon – de Johann Pachelbel.

Împreună cu Teodora Enache, pe data de 9 septembrie 2019, pe scena Teatrului Naţional din Bucureşti vor urca Călin Grigoriu – chitară, Joca Perpignan (Israel) – percuţie şi, ca invitat special, Răzvan Suma– violoncel.

Despre Festivalul Internaţional George Enescu

Ajuns la cea de-a XXIV-a ediţie, Festivalul Internaţional George Enescu se va desfăşura în perioada 31 august-22 septembrie 2019. În sălile de concerte din Bucureşti, vor urca pe scenă peste 2.500 dintre cei mai valoroşi muzicieni ai lumii, având 50 de naţionalităţi şi vor fi prezentate 84 de concerte şi recitaluri. Ediţia din acest an a festivalului totalizează 34 de prezenţe în premieră în România: 25 de artişti, printre care Marion Cotillard, Kiril Petrenko, Mitsuko Uchida şi nouă orchestre de talie mondială.

Ediţia 2019 a Festivalului Enescu îşi aşteaptă publicul la Sala Palatului, Ateneul Român, Sala Radio şi la Sala Mică a Palatului la concerte şi recitaluri grupate în jurul a şase mari secţiuni: „Mari orchestre ale lumii”, „Concertele de la miezul nopţii”, „Recitaluri şi concerte camerale”, „Muzica secolului XXI”, „Mozart Week in Residence” şi „Forumul Internaţional al Compozitorilor”. De asemenea, vor avea loc concerte şi evenimente în Piaţa Festivalului, conferinţe, lansări de discuri şi de carte, spectacole extraordinare.

Despre Teodora Enache – artist de jazz, compozitor & aranjor

Cu o carieră care se întinde pe mai mult de două decenii, Teodora Enache este un muzician complex. Ea este o vocalistă matură şi consacrată şi un compozitor talentat. Cariera ei muzicală a demarat în jazz, dar nu s-a cantonat între frontierele acestuia, Teodora rămânând permanent deschisă la nou şi dornică să exploreze şi alte orizonturi muzicale. În proiectele sale muzicale, abordează cu aceeaşi pasiune şi vitalitate jazz-ul clasic, worldmusic, propriile sale creaţii, Doina’n Jazz, precum şi mash-up-uri surprinzător de inovatoare, înrădăcinate în muzica clasică, fie că e vorba de Bach, Mozart, Bartók sau Enescu.

În decursul carierei, Teodora a colaborat cu muzicieni celebri din întreaga lume şi a urcat pe scene importante de jazz. Printre colaborările sale de prestigiu se numără: Stanley Jordan, Benny Rietveld, Theodosii Spassov, Philippe Duchemin, Curtis Fuller, Lars Danielsson, Al Copley, Les Paul, Eric Legnini, Guido Manusardi, Daniele di Bonaventura, István Gyárfás, Balázs Berkes, Decebal Bădilă, Darius Brubeck, Luigi Bonafe, Lucio Canetti, Burton Greene, Billy Cobham, Krisztina Fejes, Norbert Kael şi mulţi alţii. Un important capitol al carierei sale a fost colaborarea cu Johnny Răducanu – seniorul jazz-ului românesc şi mentorul ei.

