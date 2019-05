Un primar din Olanda, în culmea revoltei: „Oamenii nu au putut vota deşi au stat la coadă şi opt ore. Este scandalos!”

Primarul din Diemen, Erik Boog, este revoltat de modul în care autorităţile române au organizat procesul de vot. Sute de români au stat mai mult de opt ore la coadă pentru a vota. O parte dintre aceştia nu au mai putut vota deoarece autorităţile române nu au dorit să prelungească perioada de vot, informează stirileprotv.ro.

„Dreptul democratic la vot este un drept foarte important. Toată lumea trebuie să poată folosi acest drept democratic. De aceea am acceptat ca Diemen să găzduiască o secţie de votare, organizată de autorităţile române, astfel încât românii din Olanda să poată vota pentru alegerile europene şi un referendum împotriva corupţiei. Aceste alegeri au avut loc duminică.

În Olanda au existau doar trei municipalităţi în care românii puteau vota. De asemenea, au existat prea puţine facilitaţi şi persoane pe secţiile de votare pentru a organiza alegeri bune. Drept urmare, românii au trebuit să stea în picioare timp de mai multe ore pentru a-şi da votul şi chiar mai rău: mulţi oameni nu au putut vota după ce secţiile de votare au fost închise, chiar dacă au stăteau la coadă de ore întregi, uneori chiar şi de opt ore! Scandalos! Legea română prevede că numai persoanele care sunt prezente la secţia de votare au voie să voteze după închidere, şi nu pe cei care sunt încă la coadă. În plus, autorităţile române nu au acceptat ca secţiile de votare să rămână deschise mai mult timp”, a scris Erik Boog pe pagina de Facebook.

Erik Boog a spus că a luat legătura cu autorităţile din România prin intermediul Ambasadei şi a solicitat să fie prelungită perioada de votare. Însă, cererea sa nu a fost aprobată.

„Am luat legătura cu ambasadorul României şi i-am cerut să îmbunătăţească organizarea, astfel încât procesul de votare să poată fi accelerat, astfel încât toţi să-şi poată da votul. În plus, municipalitatea a amenajat facilitaţi şi supraveghere suplimentare. În cele din urmă, însă, sute de oameni care veniseră la Diemen nu au putut vota. Acest lucru s-a întâmplat şi în multe alte oraşe din Europa. Este un lucru foarte rău din punct de vedere democratic: oricine doreşte să voteze trebuie să poată face acest lucru! Am informat ambasadorul despre marea mea nemulţumire cu privire la cursul evenimentelor”, a mai scris Erik Boog.

Primarul a transmis că-i susţine pe românii care nu au renunţat şi au aşteptat ore întregi la coadă pentru a vota.

„Mulţi români cu care am discutat astăzi mi-au explicat că acest lucru se face în mod deliberat de către autorităţile române. Ei ar organiza în mod deliberat prea puţine locaţii de vot şi ar pune la dispoziţie facilitaţi insuficiente, astfel încât vocea multor oameni să se piardă. În calitatea mea de democrat în inimă şi în suflet, consider că procesul democratic a fost încălcat foarte mult. Am fost prezenţi la secţia de votare astăzi pentru a-i susţine pe toţi cei care doreau să voteze. Le-am spus oamenilor că le înţelegem pe deplin emoţiile şi frustrările. Avem respect şi admiraţie pentru acei oameni care au călătorit ore întregi şi au stat la coadă ore întregi să voteze”, a precizat primarul din Diemen, un oraş de lângă Amsterdam.

Erik Boog a declarat că îi va solicita ministrului olandez de Interne să contacteze autorităţile române în ceea ce priveşte situaţia creată.

„Desigur, voi lua legătura cu ministrul de Interne despre această stare de fapt şi îi voi cere să discute, în numele Guvernului olandez, cu autorităţile române. În plus, voi continua să susţin pe toţi cei care lucrează la alegeri echitabile, democratice şi pentru populaţia română!”, se arată în mesajul de pe Facebook.

Mii de români din Londra, Munchen, Stuttgart, Ulm, Roma sau Barcelona au fost nevoiţi să stea ore întregi la corzi uriaşe pentru a putea vota. Situaţia a fost cauzată de numărul mic de cabine de vot din diaspora.

