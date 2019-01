Toader acuză conducerea Ministerului Public că împiedică funcţionarea secţiei de anchetare a magistraţilor, pe care vrea să o transforme în direcţie independentă

Abuzul: nu cred că vreun român de bună credinţă mai poate contesta, mai poate nega această tristă realitate. Orice lucru are o parte rea, dar are şi ceva bun. Abuzurile sigur că e partea rea. Noi trâmbiţam că exportăm experienţă când în realitate iată ce se întâmpla, dar cunoscând realitatea ştim, ce trebuie să facem. Eu ca ministru al justiţiei nu sunt cel care ia măsuri administrative sau aplic sancţiuni. Faţă de aceste abuzuri avem autoriăţi abilitate legal care la rândul lor au competenţe partajate, avem Inspecţia Judiciară, ave secţia pentru procurori, avem plenul Consiliului Superior al Magistraturii, avem Secţia specială de anchetare a presupuselor abuzuri comise de magistraţi, secţie pe care actuala conducere a Ministerului Public o împiedică să funcţioneze şi am proprietatea afirmaţiei, motiv pentru care cel mai probabil secţia o vom transforma în direcţie independentă ca să poată să-şi facă treaba. Vă dau numai un exemplu: dacă ajunge ceva la secţie trece prin registratura Ministerului Public, adică trebuie să ştie procurorul general întâi şi după aia să-i dea drumul să se ducă la secţie, or logica ne spune invers” a afirmat Tudorel Toader duminică seară, într-o intervenţie telefonică la România TV.

Ministrul Justiţiei l-a criticat din nou pe procurorul general Augustin Lazăr, spunând că motivele de demitere a acestuia sunt mai puternice decât la momentul la care a fost făcută propunerea de revocare.

„După părerea mea, argumentele demiterii procurorului general sunt mai puternice, mai numeroase, mai evidente decât la momentul prezentării publice a evaluării. Aici este vorba de atitudinea preşedintelui republicii, de modul n care dânsul înţelege să se raporteze la construcţia şi funcţionarea statului de drept” a mai spus Toader .