Teodorovici susţine că 10 milioane de români sunt plecaţi din ţară şi vrea să-i facă spioni, „să inducă anumite idei“ VIDEO

Discuţia a plecat de la dosarul Roşia Montană, când Teodorovici a spus că cei care protestează în stradă şi susţin includerea sitului pe lista UNESCO nu îşi dau seama că sunt manipulaţi de cel care stă în spatele acestei idei, care ar avea interese si la Gabriel Resources.

„Sperăm să nu pierdem acest proces. A fost o dezbatere pe care cei care strigă în mod nejustificat n-o înţeleg. Ei nu înţeleg că sunt mase de manevră pentru cel care stă în spatele acestei idei şi care joacă la două capete, în sensul că plăteşte două tabere: pe de o parte pe cei care să ţipe în stradă pentru această idee, care probabil cred că protejează avuţia ţării. Dar ei sunt manipulaţi de cei care câştigă în orice variantă ar ieşi acest dosar, este teoria ministrului.

Jurnalistul Val Vâlcu l-a întrebat dacă „autorităţile de spionaj nu pot să afle cine e la capătul lanţului“, iar Teodorovici s-a lansat într-o discuţie despre cum românii din diaspora ar putea să fie folosiţi ca spioni.

„Mi s-a spus mie o dată, când şi eu am întrebat de zona de intelligence, ca partea economică să fie sprijinită şi prin acest tip de activităţi. Se uitau la mine şi mi-au spus că «aţi văzut prea multe filme. Aşa se poate face, dar pentru noi astăzi, cum sunt structuraţi, reprezintă o utopie». Orice ţară, structura externă şi-o sprijină foarte mult. Structura externă trebuie să fie prezentă în toate ţările importante pentru economia mondială. Nu înseamnă că te duci să spionezi pe cineva neaparat, dar trebuie să ai legături.

Eu, ca om politic, într-o funcţie publică, am nevoie de elemente, cum şi celălalt coleg a avut elemente despre mine. Când ne întâlnim undeva pe un anumit subiect, fiecare, cu cât ştie mai multe, cu atât deţine controlul la discuţia respectivă şi o faci pentru ţara asta.

Prezenţa celor 10 milioane de români în afara ţării, am întrebat zielele trecute şi atâţia cică ar fi: 10 milioane de români. Pentru mine e un factor extrem de important să am o evidenţă cu toţi aceşti 10 milioane de români, pe ţară, pe structuri, pe funcţii, pe tot. Să pot să comunic eu ei, să am o platformă pe care toţi să o poată accesa, să dau anumite mesaje, să induc anumite idei pe care ei le duc mai departe la locurile de muncă, în funcţiile pe care le ocupă, pentru că au funcţii importante, unii poate sunt în funcţii cheie.

Asa fac, de exemplu, nemţii: îşi cheamă anual la Berlin toţi funcţionarii care lucrează în structurile europene, discută ce vrea să facă Germania, care e direcţia, induc anumite idei cu care oamenii pleacă la locurile de muncă unde acţionează pe baza ideilor care le-au fost induse. E logic, aşa se fac lucrurile. Avem 10 milioane de oameni, din care sunt convins că foarte mulţi dintre ei, fiind foarte buni, sunt