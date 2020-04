Una dintre naraţiunile acestor războaie strategice, promovate de sursele pro-Kremlin, este destul de contradictorie şi ne spune că acest coronavirus (SARS CoV-2) ar fi mai puţin dăunător decât gripa sezonieră: „Marea moştenire a COVID-19 va lăsa mai mulţi morţi decât gripa sezonieră, după dispariţia panicii”.

Aceeaşi naraţiune despre „panica” provocată de coronavirus am regăsit-o într-un interviu de 9 minute postat pe 19 martie pe canalul de YouTube al unui „profesor” şi „specialist în boli infecţioase” din Germania pe nume Sucharit Bhakdi. Interviul este în limba germană (subtitrat în limba engleză) şi, în decurs de doar o săptămână, a reuşit să acumuleze 936.012 de vizualizări şi 5.343 de comentarii (04.04.2020).

Captură după interviul urcat pe canalul de YouTube al lui Sucharit Bhakdi

Pe scurt, „profesorul” ne prezintă o aşa-numită „teorie” că omenirea ar asista acum la o panică indusă din cauza pandemiei de COVID-19 deoarece zilnic, în fiecare ţară, oricum mor zeci de oameni fie din cauza diferitelor afecţiuni, fie pe cale naturală adică de bătrâneţe – „ipoteză” similară cu naraţiunea promovată de Kremlin cu diverse ocazii.

Mai mult, Sucharit Bhakdi afirmă că, la nivel global, în numele pandemiei COVID-19 statele au luat măsuri extreme. Acesta le numeşte „groteşti, absurde şi foarte periculoase” şi că acest coronavirus nu poate provoca o boală serioasă la tineri şi nu omoară pacienţi care nu au alte boli, asimilându-l oarecum cu o gripă sezonieră. Şi asta în condiţiile în care mortalitatea provocată de noul coronavirus este variază între 1-3,4%, în timp ce gripa sezonieră are o rată a mortalităţii mult mai mică – de aprox. 0,1%.

Inclusiv datele pe care le furnizează nu se bazează pe nicio sursă ştiinţifică. De exemplu, Bhakdi susţine în interviu că „99,55% [din cei infectaţi – n.a.] au simptome uşoare sau deloc” – fapt infirmat de studii realizate de specialiştii Institutului Robert Koch din Germania, care au demonstrat că aproximativ 20% din manifestările bolii sunt grave sau pot pune viaţa oamenilor în pericol.

Iar numărul mare de victime din Italia este atribuit de Bhakdi factorilor externi, cum ar fi poluarea mediului. Acesta menţionează explicit că „plămânii locuitorilor de aici au fost atacaţi timp de zeci de ani” şi că „nordul Italiei este China Europei”. Dar nu ne sunt aduse exemple clare sau studii în acest sens.

M-am uitat pe statisticile prezentate de OECD şi am descoperit un studiu care invalidează această teză a „profesorului”: în 2017, în Germania au murit 450 de persoane la un milion de locuitori din cauza efectelor poluării aerului. În Italia au fost 436 de persoane şi în Spania doar 289 la un milion de persoane. Înainte de a izbucni pandemia coronavirusului în Europa, Italia nu a avut un număr excesiv de persoane cu boli pulmonare. Topul clasamentului era ocupat de ţări din Europa Centrală şi de Est, precum Bulgaria (827/1 milion de locuitori), Lituania (671), Letonia (646), Croaţia (587) şi Ungaria (575).

Efectele poluării aerului în diferite state. Mortalitatea calculată la 1 milion de locuitori

Instituţiile de cercetare, cum ar fi Institutul Robert Koch, nu s-au referit până acum, în mod explicit, la calitatea aerului ca fiind un factor relevant pentru a explica rata mortalităţii mai ridicată în unele regiuni din cauza COVID-19. Prezentarea factorului de poluare a aerului ca unic declanşator al crizei, aşa cum face Sucharit Bhakdi în videoclipul său, nu se bazează pe date probate ştiinţific, ci pe nişte speculaţii.

De altfel, un alt mit al „profesorului” din Germania a fost demult demontat de Organizaţia Mondială a Sănătăţii, care atenţionează că toate grupurile de vârstă sunt vulnerabile în faţa COVID-19 şi de aceea toate categoriile de vârstă trebuie să ia măsuri de precauţie (cum ar fi respectarea igienei mâinilor şi a căilor respiratorii).

Grafic publicat de Organizaţia Mondială a Sănătăţii la secţiunea „Myth busters”: Persoanele de toate vârstele pot fi infectate de noul coronavirus (nCoV-2019)

La sfârşitul interviului, „profesorul” încearcă să ne „sucharească” cu o prorocire apocaliptică – oamenii merg spre „autodistrugere” şi „suicid” din cauza a ceea ce el numeşte o „fantasmă”. Din păcate, această „fantasmă” omoară zilnic sute de oameni în Italia şi alte ţări, inclusiv tineri care nu au avut până atunci nicio problemă de sănătate.

Naraţiunile false că pericolul pandemiei de coronavirus nu este atât de mare precum e prezentat de „presa mainstream” şi că măsurile luate de autorităţi pentru distanţare socială şi izolare a populaţiei ar fi „abuzive şi exagerate” au fost pe larg popularizate şi pe canalele oficiale afiliate Moscovei, cum ar fi Sputnik News în limba germană. „Deschideţi grădiniţele şi şcolile in loc de a arunca familiile in haos. Şcolile sunt cele mai bune locuri de a-i aduna si de unde afli cum se transmite lanţul infecţios. […] Dar sub nicio forma carantina! Oamenii trebuie sa meargă la restaurante pe riscul propriu”, colportează propagandiştii ruşi în Europa, chiar dacă recent Putin le-a cerut celor 12 milioane de locuitori ai Moscovei să respecte carantina ca măsură „absolut necesară”.

Pe urmele reţelei digitale „Bhakdi”

Interesant rămâne şi faptul că acest canal al lui Bhakdi, lansat pe 18 martie şi cu doar trei interviuri video urcate pe platformă, a reuşit să strângă într-un timp-record peste 10.100 de abonaţi şi un total de peste 850.500 de vizualizări (01.04.2020).

La o căutare pe Google după numele şi prenumele „profesorului” „Sucharit Bhakdi”, am descoperit o pagină a sa pe Wikipedia, unde se specifică în limba germană că este născut pe 1 noiembrie 1946 în Washington D.C., doctor şi specialist în microbiologie. Acesta a mai fost profesor la Universitatea Johannes Gutenberg din Mainz şi şef al Institutului de Igienă şi Microbiologie Medicală. Pagina de pe enciclopedia virtuală a fost creată în 2009, dar fusese intens completată de câţiva „contribuitori” anonimi începând cu luna martie 2020, în contextul răspândirii pandemiei de coronavirus în Europa.

Coincidenţă?

La o verificare după numele „Sucharit” pe site-ul oficial al Universităţii de Medicină din Mainz, am descoperit câteva citări ale lucrărilor sale, aşa că cel mai probabil avem de-a face cu o persoană reală, dar care e folosită ca „idiot util” în promovarea unor naraţiuni strategice de manipulare, anti-sistem, în condiţiile în care Sucharit Bhakdi nu are măcar un cont pe Facebook, sau unul funcţional pe platforma LinkedIn.

La fel, nu cred că acesta îşi urcă singur interviurile pe canalul respectiv de YouTube, mai ales că propagandiştii pro-Kremlin preferă să lucreze „cu materialul clientului” chiar fără cunoştinţa acestuia.

În schimb, interviul „specialistului” este răspândit de diverse conturi false şi adepţi ai teoriilor conspiraţiei precum e Oliver Janich, inclusiv pe grupuri de Facebook anti-vaccin, sau pe contul de Instagram al rapperului Fler.

Captură după informaţiile oferite de presupusul canal de YouTube a lui Bhakdi

Este de ajuns doar să căutaţi după numele „Sucharit Bhakdi” pe Google sau Bing pentru a vedea partea vizibilă a reţelei dezinformatoare, eclipsând contribuţiile sau articolele ştiinţifice publicate anterior de „specialistul” nostru.

Captură după articolul publicat de offGuardian despre opiniile celor „12 experţi”, printre care şi Sucharit Bhakdi

Pe 24 martie, interviul lui Bhakdi e publicat pe site-ul marginal de ştiri false offGuardian de limbă engleză (un soi de off-sideri ai jurnalismului) şi încadrat într-un text cu citări din alţi „profesori” binevoitori, care răspândesc la unison diverse „pseudo-teorii” despre coronavirus. Titlul materialului este „12 Experts Questioning the Coronavirus Panic”, cu trimitere la simbolismul biblic al apostolilor lui Hristos, iar „materialul” este creat printr-un „efort” al echipei Swiss Propaganda Research – „an independent nonprofit research group investigating geopolitical propaganda in Swiss” (a se citi şi „promovarea propagandei pro-Kremlin”). Aici am găsit alte „informaţii actualizate” despre COVID-19 colectate prin contribuţia „unui medic elveţian” anonim. Mai mult, aici publicul este rugat să sugereze nume de experţi cu opinii diferite de „naraţiunile mainstream” referitoarea la noul coronavirus.

Vi se pare un „pattern” recunoscut? Parcă am mai văzut aceeaşi strategie de manipulare şi cu alte ocazii (mai cu seamă electorale). Strategia e deja consacrată, mai ales că se bazează pe eroarea logică argumentum ad verecundiam (sau „apelul la autoritate”) uşor de instrumentat mediatic.

Site-ul offGuardian a fost creat în 2015 şi conţine naraţiuni dezinformatoare pro-Kremlin. Multe din articolele publicate în trecut erau anti-ucrainene. Site-ul în sine face parte din categoria portalurilor care distribuie sistematic teorii ale conspiraţiei şi naraţiuni pseudo-ştiinţifice. Mai multe detalii despre acest site găsiţi AICI.

Un alt argument în favoarea ipotezei mele că „operaţiune” de propagandă fusese atent planificată de Kremlin, ţine şi de reţeaua de traducere şi distribuire rapidă a interviului pe reţelele de socializare. Pur şi simplu, preluarea interviului pe YouTube şi Facebook n-a fost una organică, ci „organizată”.

Exemplu de distribuire pe Facebook a dezinformării despre coronavirus de pe conturi false afiliate reţelei de propagandă pro-Kremlin. Traducere: „Minciuna despre coronavirus! Profesor din Germania. Microbiolog, specialist în boli infecţioase”

Vocea lui „Bhakdi” ajunge şi în România

Interviul „profesorului” din Germania este preluat, tradus în limba română şi reîncărcat pe YouTube pe 24 martie de Marius Mioc, fiind disponibil pe canalul său pentru 4.4K de abonaţi ai săi. Practic, este preluată reţeta integrală oferită de Kremlin pentru „aliaţii (in)voluntari” din ţările Uniunii Europene.

Marius Mioc, traducătorul interviului dezinformator al lui Sucharit Bhakdi despre coronavirus

Din filmuleţele încărcate pe canal rezultă că Mioc este preocupat de teorii ale conspiraţiei, naraţiuni anti-sistem, controverse legate de Revoluţia română din 1989, etc. Cel puţin, aşa rezultă din descrierea pe care a lăsat-o pe canalul său de YouTube (lansat în noiembrie 2007)

Interviul video tradus a reuşit până acum să strângă peste 837.995 de vizualizări şi peste 1.000 de comentarii.

Materialul video este distribuit ulterior atât pe contul său de Facebook, cât şi pe blog. De altfel, acesta încearcă apoi să promoveze dezinformarea lui Bhakdi inclusiv pe grupuri de discuţii Facebook, cu rol de „echo chambers”, pentru adepţii noilor teorii ale conspiraţiei despre coronavirus (izvorâte parcă din Protocoalele Înţelepţilor Sionului).

Colaj după distribuirile lui Marius Mioc pe grupurile de Facebook

Totuşi, m-am gândit că la mijloc ar putea fi nu neapărat implicarea lui Mioc în propaganda pro-Kremlin, aşa că am hotărât să verific cu ajutorul unei aplicaţii externe audienţa şi cât ar câştiga Mioc de pe urma acestor spam-uri pe Facebook.

Din grafice rezultă că „vlogger-ul” nostru pur şi simplu a profitat de această „infodemia” despre coronavirus pentru a-şi spori numărul de abonaţi (+1800 începând cu 26 martie), şi astfel să-şi asigure lunar un venit de minim 214 dolari (minim 2.600 de dolari anual). În rest, canalul nu se bucură de prea mult succes pe YouTube.

Materialul de propagandă tradus de Mioc este preluat aproape imediat pe pagina de Facebook a medicului Vasile Astărăstoae, fost preşedinte al Colegiului Medicilor din România, devenind apoi un subiect de ştire pentru Ştiripesurse.ro (căpătând astfel o vizibilitate şi mai mare în presa online).

Tot pe 27 martie, deja cunoscutul ActiveNews.ro pentru dezinformările împrăştiate pe social-media preia şi traduce materialul dezinformator despre coronavirus de pe offGuradian, folosind şi interviul lui Bhakdi tradus de Mioc pe YouTube.

De aici, ştafeta e preluată şi de alte surse din „ecosistemul mass-media alternative”. Acestea amplifică, intenţionat sau nu, naraţiunea propagandistică lansată de Kremlin în spaţiul digital de limbă română: 1) Cuvântul Ortodox; 2) Ortodoxinfo.ro; 3) Justiţiarul.ro; 4) Tratamente Cancer (blog); 5) Luju.ro; 6) PUTEREA.RO; 7) ZiuaNews.ro; 8) E-politic.ro; 9) OFICIAL MEDIA; 10) SACCSIV – blog ortodox (blog); 11) DIR.ORG.RO; 12) Ortodoxia.ro; şi 13) Contra Mundum.

„Declaraţia fulminantă” a lui Bhakdi folosită ca material de propagandă pe Sputnik România

Parada reţelei de dezinformare fiind încheiată de materialul publicat de Sputnik România şi semnat de Dragoş Dumitriu, fost parlamentar si membru PRM, asociat multa vreme cu OTV-ul lui Dan Diaconescu şi 6TV.

Concluzii

Dacă ar fi să însumăm toate năsărâmbele rostogolite de Rusia şi China la un loc despre COVID-19, ar reieşi că noul coronavirus reprezintă o „armă biologică” fabricată în laboratoarele SUA/NATO/elitele masonice, etc., care are ca scop eliminarea (cum altfel?) a unei jumătăţi din populaţia planetei ca să guverneze în final cealaltă jumătate. Pandemia ar fi falsă, iar miza e de a introduce „tirania” sau „hegemonia” mondială a Vestului în frunte cu Statele Unite.

Aici firul logic se rupe brusc, deoarece dacă această criză ar fi o „farsă” a Occidentului, pandemia continuă totuşi să aibă efecte devastatoare asupra economiilor ţărilor UE, asupra solidarităţii NATO sau chiar a spaţiului Schengen.

N-ai cu cine să vorbeşti despre logică atunci când dai de conspiraţionişti, aşa că nu ne rămâne decât să-i atenţionăm pe ceilalţi să se ferească de aceste capcane ale propagandei pro-Kremlin.

Puteţi raporta aceste dezinformări către platformele de social-media unde le-aţi identificat. Companiile din domeniul tehnologiei s-au angajat să lucreze împreună cu societatea civilă pentru a combate dezinformările legate de coronavirus („infodemie”).

În cazul nostru, e mult mai simplu să raportăm interviul urcat pe YouTube ca Spam or misleading > Scams/fraud, adăugând şi o justificare pertinentă de ce respectiva dezinformare încalcă regulile comunităţii. În cele din urmă, nu puţine sunt cazurile când dezinformările online au avut un impact distructiv pe offline.

De asemenea, este important ca informaţiile noastre despre noul coronavirus să provină de la surse credibile, cum ar fi COVID-19 Ştiri Oficiale şi presa naţională unde informaţiile ne sunt prezentate de profesionişti.

Articol de Nicolae Ţîbrigan, membru al Consiliului de Experţi LARICS.