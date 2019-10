Sorina Pintea, înregistrată spunând că Bănicioiu şi Arafat i-au reproşat că a dat procurorilor documente privind răniţii din Colectiv. Reacţia ministrului şi a şefului DSU

Ministrul a negat ulterior aceste afirmaţii, iar secretarul de stat Raed Arafat i-a cerut public să clarifice situaţia.

Libertatea publică duminică o discuţie pe care reprezentanţii victimelor de la Colectiv au avut-o cu ministrul Sănătăţii, în care acesta se plânge în faţa lor că a fost mustrată de fostul ministrul Nicolae Bănicioiu şi de secretarul de stat Raed Arafat că a furnizat magistraţilor documente despre transportul în străinătate al răniţilor de la Colectiv, fără să-i anunţe. Ulterior, ministrul a negat aceste afirmaţii, iar secretarul de stat Raed Arafat i-a cerut public să clarifice situaţia.

„Vă rog eu frumos să nu-mi mai spuneţi de documente că şi aşa mi-a reproşat şi Bănicioiu şi Arafat că am dat documente la instanţă fără să-i anunţ!”, spune Pintea în înregistrarea difuzată de Libertatea , în contextul discuţiei despre documentele referitoare la transportul răniţilor în străinătate şi la faptul că nu există menţiuni referitoare la infecţiile nosocomiale.

Întrebată în legătură cu acest dialog, ministrul Sorina Pintea a negat că a spus aşa ceva, fără să ştie că există proba că a spus, înregistrată chiar în sediul ministerului său de reprezentanţii victimelor de la Colectiv, scrie Libertatea.

„Nu am spus aşa ceva. Nici Nicolae Bănicioiu, nici Raed Arafat nu au venit la mine. În general, reproşurile trec pe lângă mine. Nu am discutat aşa ceva cu grupul Colectiv, dar am discutat despre problema transferurilor în străinătate ale marilor arşi”, le-a spus Pintea jurnaliştilor de la Libertatea.

Înregistrarea a fost făcută de către cei din delegaţia cu care ministrul s-a întâlnit în 4 octombrie, la sediul ministerului, tocmai pentru ca şi ceilalţi reprezentanţi ai victimelor din Colectiv să afle conţinutul discuţiilor. Când au auzit fraza referitoare la Bănicioiu şi Arafat, au considerat-o de interes public şi au depus înregistrarea la Parchet.

Contactat de Libertatea, Arafat a negat că i-ar fi reproşat ceva ministrului legat de documentele privind răniţii din Colectiv.

La scurt timp după publicarea materialului, şeful DSU Raed Arafat a scris duminică, pe Facebook că a fost contactat de către ziarişti.

„Am trimis un mesaj doamnei ministru să o întreb ce ştie de acest subiect, iar răspunsul a fost instantaneu “doamne fereste” şi a continuat cu alte mesaje prin care a negat că ar fi zis aşa ceva, dar şi faptul că aşa ceva s-ar fi întâmplat menţionând că ce mi se întâmplă mie în perioada asta este “nedrept”. L-am întrebat pe jurnalist de ce nu o sună pe dânsa să o întrebe şi a spus că el o va suna şi pe dânsa, iar eu am confirmat că nu am făcut aşa ceva şi că răspunsul este categoric nu”, afirmă Raed Arafat.

„Totusi, astăzi dimineaţă am auzit înregistrarea realizată de cei aflaţi în discuţie cu ea atunci, unde doamna Pintea spune că eu i-aş fi reproşat de ce a dat documente la instanţă fără să mă întrebe. Din nou subliniez faptul că nu am reproşat aşa ceva dânsei şi nu am amintire de orice discuţie unde să reproşez de ce a trimis documente instanţei. În consecinţă, solicit doamnei ministru Pintea să clarifice public această situaţie în cel mai scurt timp posibil”, spune şeful DSU.