Sinistraţi în Paradisul grecesc. Cum au ajuns sute de români „captivi“ pe insula Samothraki VIDEO

Sute de turişti români sunt blocaţi încă de vineri pe insula Samothraki, din nordul Greciei, după ce feriboturile care asigurau transportul pe continent s-au stricat, iar vântul puternic face imposibilă sosirea unui alt feribot. Autorităţile elene le-au promis oamenilor că abia miercuri sunt şanse să sosească un nou feribot, capabil să-i transporte pe o parte din cei ce au rămas „prizonieri” pe insula din nordul Greciei. Deşi autorităţile locale au oferit cazare gratuită la un camping din afara oraşului şi o masă gratis pe zis la una din tavernele din port, cei circa 2.000 de turişti se plâng că au dormit fie sub cerul liber sau în corturile montate chiar în port sau, mai rău, înghesuiţi în camere de hotel la suprapreţ.

„Feriboturile nu mai circulă încă de sâmbătă, când feribotul care făcea legătura cu restul Greciei s-a stricat la fel ca şi nava trimisă pentru a-l înlocui. Duminică a existat o tentativă de acostare din partea unui alt feribot, însă nu a reuşit acest lucru din cauza valurilor foarte mari. În acest moment vântul bate cu circa 60-70km/h, iar cei de la Consulatul României ne-au transmis că din cauza valurilor foarte mari există riscuri ridicate ce fac imposibilă sosirea unor alte nave pentru moment. Autorităţile locale ne-au informat că abia miercuri aşteaptă sosirea unui feribot, mai mic decât cele care operează în mod normal între insulă şi portul Alexandroupoli, capabil să ducă circa 40 de maşini. Marţi, erau circa 100 de maşini la coadă, şi numărul lor creşte în condiţiile în care oamenii îşi termină zilele de cazare”, a declarat pentru „Adevărul”, Liliana Minculescu, o româncă aflată printre turişii prizonieri pe insula elenă.

„Oamenii se plâng că au rămas fără bani, fără mâncare şi că dorm pe unde apucă. Situaţia e dramatică, deoarece pe insulă au izbucnit şi incendii de vegetaţie, care iau amploare. O nouă navă ar urma să vină abia miercuri”, Alex Pantea, român aflat în Insula Samothraki

În situaţia cea mai grea, familiile cu copii.

Tot Liliana Minculescu ne-a povestit că, în condiţiile în care majoritatea hotelurilor nu au venit în ajutorul turiştilor rămaşi prizonieri pe insulă, marea majoritate a acestora a ales să doarmă în maşini sau sub cerul liber.

„Foarte puţine hoteluri au oferit soluţii pro-bono pentru sutele de turişti rămase pe insulă. În acest moment ne taxează pe persoană, de frică să nu intre mai multe persoane în camere. Îmi imaginez că şi ei sunt în criză, neputând să primească seriile viitoare de turişti, încearcă acum să stoarcă ceva de la turiştii rămaşi fără voia lor. Au spus că şi ei au angajaţi de plătit şi că nu-şi permit pierderi în plin sezon. Acum, nu ştiu ce pierderi ar fi putut avea în două zile astea. Camerele sunt mici, abia pot dormi trei persoane în ele, nu e loc pentru un al doilea pat iar tariful pe persoană a ajuns la 25 de euro în aceste condiţii. Autorităţile au pus la dispoziţie gratis un camping aflat la 15 km de port, însă multă lume a preferat să rămână acolo, să doarmă fie în maşină sau sub cerul liber, de frică să nu-şi piardă rândul. Există câteva taverne în port care oferă o masă caldă pe zi, însă nu cred că este o situaţie foarte uşoară, mai ales pentru cei care la final de concediu nu au mai avut nişte bani de rezervă. În special pentru familiile cu copii, cred ca este foarte dificil. În plus, duminică seară, la 3,4 km de port, a izbucnit un incediu de pădure, care ne-a cam speriat pe toţi pentru că vântul, care bătea cu putere îşi putea schimba direcţia în orice moment. Din fericire pompierii au intervenit rapid, iar focul a fost stins în circa o oră”, a completat aceasta.

Panica apărută în rândul sutelor de turişti aflaţi în port odată cu izbucnirea incendiilor forestiere a fost descrisă şi de către un alt român. „Situaţia e dramatică, deoarece pe insulă au izbucnit şi incendii de vegetaţie, care iau amploare. Oamenii se plâng că au rămas fără bani, fără mâncare şi că dorm pe unde apucă. Sute de maşini, turişti nervoşi şi un haos general - aşa arată portul insulei greceşti Samothraki, în plin sezon estival”, a scris marţi Alex Pantea pe pagina sa de Facebook.





Oamenii s-au culcat pe jos, pe izoprene, în vânt, prin maşini

Elena Mihalachi, studentă din Bucureşti, aflată şi ea printre zecile de turişti prizonieri pe insula Samothraki, a descris haosul amplificat şi de lipsa informaţiilor corecte oferite de către autorităţile locale. „Când am ajuns noi în port, ieri dimineaţă (duminică –n.r.), ni s-a spus că nava va veni la ora 19 (deşi noi am fi avut bilet pt ora 11). Peste multe ore, am aflat că de fapt nava va veni la 21. Am primit toate aceste informaţii sunând în portul din Alexandroupolis, pe la consulate, făcând vizite pe la autoritatea portuară ş.a.m.d., însă absolut niciuna nu a fost corectă. De fapt, pe la ora 00:30, nava a ajuns foarte aproape de port, după care s-a întors înapoi, sub privirile noastre disperate. Din nou nicio informaţie. Ne-am chinuit să căutăm cazări, bineînţeles că totul era complet full, oamenii s-au culcat pe jos, pe izoprene, în vânt, prin maşini, care cum a putut. Noi am găsit un hotel la suprapreţ unde au încăput jumătate dintre noi. Nu ne-am putut caza în alt orăşel/sat de pe insula pentru că maşinile trebuiau să rămână în coadă pentru feribot. Acum aflăm că de fapt e posibil că nici mâine (luni – n.r.) să nu plecăm. Cu toate astea, continuăm să fim ademeniţi cu câte un feribot imaginar care ba vine, ba nu vine, astfel încât nu putem nici să ne facem vreun plan. Ştie cineva ce se poate face? Oamenii rămân fără bani, fără cazări, fără informaţii şi nimeni nu face nimic. Ce putem face? Are cineva vreo idee??”, a scris aceasta pe pagina ei de Facebook.

Ioana Tianu, o româncă ce locuieşte în apropierea insulei Samothraki, a declarat că au mai existat situaţii în care feriboturile să nu poată ajunge pe insulă atunci când marea este foarte agitată. „S-a mai întâmplat să nu ajungă feribotul din cauza valurilor mării. Nu incendiile de vegetaţie sunt cea mai mare problemă, incendiul a fost stins de aseară. Absenţa feribotului e o situaţie neplăcută, am informaţii că autorităţile au grijă de turişti, le-au oferit locuri de cazare. Sunt cinci taverne în port care oferă mese gratuite turiştilor care au nevoie, fac tot posibilul să le ofere un confort. Mâine, miercuri, sunt trei curse pe zi pentru deblocarea situaţiei”, a precizat aceasta.

MAE a avertizat asupra situaţiei din insula Samothraki

Vineri seară, Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a emis o atenţionare de călătorie pentru turiştii care merg în Grecia cu privire la riscul ridicat de incendii de vegetaţie, respectiv cod roşu, pentru sâmbătă, pe fondul temperaturilor ridicate. Mai mult, MAE atenţiona şi cu privire la defecţiunile survenite la feribotul ce asigură legătura între insula Samothraki şi ţărm. „Urmare a unor defecţiuni intervenite la nava care asigura transportul autovehiculelor pe ruta Alexandroupoli - Insula Samothraki şi retur, temporar, cursa nu se mai poate efectua. Transportul pasagerilor este asigurat doar de o ambarcaţiune auxiliară. Conform informaţiilor furnizate de Căpitănia Portului din Alexandroupoli, în prezent, se caută soluţii pentru deblocarea situaţiei”, se arată în comunicatul MAE.

Marţi, Ministerul de Externe a emis o nouă atenţionare de călătorie pentru Grecia, atenţionând asupra riscului ridicat a unor incendii de vegetaţie în zonele Attica, Insula Evia, Korinthia, Argolida, Viotia, Insulele Sporade, Evros, Insula Limnos, Insula Skyros. În ceea ce priveşte situaţia românilor din Insula Samothraki, MAE a comunicat că este în contact cu o parte dintre cetăţenii români aflaţi pe insulă, cu autorităţile navale elene şi autorităţile locale competente în domeniu şi că a soluţionat deja mai multe solicitări de asistenţă.

De altfel, de cîteva zile, pe fondul temperaturilor ridicate şi a intensificării vântului, Grecia se confruntă cu numeroase incendii de vegetaţie. Duminică, peste 450 de pompieri şi 23 de avioane au fost mobilizate în întreaga ţară pentru a stinge peste 50 de astfel de incendii. Printre acestea, cele mai însemnate au fost incendiile din Insula Elafonissos şi cele două izbugnite în apropierea localitatii Marathon, de lângă de Atena. Marathon se află la mică distanţă de staţiunea Mati, unde anul trecut 102 oameni şi-au pierdut viaţa în cel mai violent incendiu produs în Grecia. Atunci, vântul care sufla cu rafale de peste 100 de km/h a provocat o propagare fulger a flăcărilor, şocând întreaga Grecie prin violenţa acestora şi numărul victimelor.

