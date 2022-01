Povestea noului şef al Bazei 86 Aeriene: S-a catapultat după ce s-a luptat să ducă MiG-ul care se prăbuşea în afara unei localităţi, pentru a nu cădea pe case

Vedetă incontestabilă a aviaţiei de luptă, comandorul Cătălin „Miki” Micloş, fost „număr 1” al primei escadrile de F-16 Fighting Falcon a Forţelor Aeriene Române, este noul comandant al Bazei 86 Aeriene Borcea „Locotenent aviator Gheorghe Mociorniţă”.

Fost pilot de MiG-21 LanceR, Cătălin Micloş este primul pilot român care a zburat în simplă comandă pe F-16 Fighting Falcon. Şi de atunci s-au „scurs” peste 600 de ore de zbor pe cea mai complexă aeronavă de luptă a Forţelor Aeriene Române şi, cu certitudine, cea mai performantă armă a României.

Via Câmpia Turzii

Până să ajungă la Borcea, după absolvirea Şcolii Militare de Ofiţeri de Aviaţie de la Boboc, Cătălin Micloş a trecut pe la Baza 71 Aeriană Câmpia Turzii „General Emanoil Ionescu”, unde a zburat pe MiG 21 LanceR. Şi nu puţin, aproximativ 1.000 de ore.

Apoi, când s-a decis ca Forţele Aeriene să se doteze cu avioane F-16 Fighting Falcon, „Miki” a făcut parte din prima serie de trei piloţi români care au fost trimişi în Portugalia pentru antrenamente. A urmat un stagiu de pregătire destul de riguros, care s-a finalizat, în 2016, cu certificarea de zbor şi acreditarea ca instructor pentru aparatele de luptă americane şi, mai ales, cu aterizarea pe pista bazei din Feteşti a primelor avioane F16 din România.

Ulterior, la Forţele Aeriene Române a ajuns în total o flotă de 17 avioane F-16 MLU. Achiziţia acestora şi a pachetului de bunuri şi servicii aferent asigură creşterea securităţii României prin executarea permanentă a apărării spaţiului aerian naţional/NATO, pe timp de pace şi în situaţii de criză, prin Serviciul de Luptă Permanent – Poliţie Aeriană (SLP-PA), sub comanda NATO, în conformitate cu angajamentele asumate la nivel aliat. Escadrila românească de F-16 Fighting Falcon zboară şi luptă sub numele „Warhaks” („Şoimii războiului” - n.red.) şi sub deviza „We prey, they pray” („Noi pustiim, ei se roagă” - n.red.). Până de curând, până să preia comanda întregii Baze 86 Aeriene Borcea, la „manşa” escadrilei „Warhaks” s-a aflat Cătălin Micloş.

De două ori greutatea lui în aur

Piloţii militari de luptă sunt cei mai costisitori profesionişti din sistemul defensiv al unei ţări tocmai din cauza costurilor mari de pregătire, iar cazul lui Cătălin Micloş este relevant în acest sens. După ce a zburat 1.000 de ore pe MiG-21 LanceR şi alte 600 de ore pe F-16 Fighting Falcon, „Miki” a ajuns o piesă de lux a Forţelor Aeriene. Dacă avem în vedere că o oră de zbor costă 6.500 de dolari cu MiG-21 LanceR şi ajunge la 8.000 de dolari cu F-16 Fighting Falcon, un mic calcul ne arată că „Miki” valorează în prezent 11,3 milioane de dolari, de două ori şi jumătate cât valorează greutatea lui în aur (aproximativ 4,06 milioane dolari, la cursul de joi).

Catapultarea şi recuperarea

Cătălin Micloş a avut un serios moment de cumpănă în martie 2002, când a fost nevoit să se catapulteze din MiG-ul său 21 LanceR al cărui motor a refuzat subit să mai funcţioneze. Se afla deasupra comunei Sănduleşti, lângă Turda, când avionul a început să cadă, practic, din cer. Deşi primise ordin să-şi salveze viaţa, „Miki” se gândea doar la cei peste care urma să se prăbuşească aeronava. Cu eforturi mari, a reuşit să o ducă departe de comună, evitând totodată, în acest picaj, şi o benzinărie, şi cu numai câteva secunde înainte ca aparatul de zbor să se strivească de sol, a tras maneta de catapultare. A scăpat cu ceva probleme la coloana vertebrală, a crezut că nu va mai zbura vreodată, dar a avut noroc şi s-a refăcut în numai şase luni.