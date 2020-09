FOTO Piedone invocă dreptul la tăcere în faţa instanţei de apel din dosarul „Colectiv”. Şi-a scris „Nevinovat” pe mască

„Cunoaşteţi drepturile dumneavoastră, aveţi dreptul să daţi o declaraţie, pe care o putem folosi atât în favoarea, cât şi împotriva dumneavoastă”, le-a pus în vedere preşedintelle completului de judecată, magistratul Adina Pretoria Dumitrache.

Unul dintre foştii patroni ai clubului, George Anastasescu, i-a răspuns judecătoarei că el ar vrea să dea o declaraţie, însă „nu la acest moment”.

„Nu există la acest moment. Da sau nu”, a fost replica tăioasă a judecătoarei.

„Atunci, nu”, s-a hotărât George Anastaescu.

Judecătoarea le-a explicat inculpaţolor că au dreptul legal să dea declaraţii în apel însă, după ce s-au prevalat de dreptul la tăcere, îşi vor putea spune punctul devedere doar după ce vor formula o cerere în acest sens.

La acestă strategie de apărare au apelat, miercuri, şi Cristian Popescu Piedone, precum şi alţi cinci inculpaţi în dosar.

Costin Mincu, unul dintre foştii patroni ai clubului Colectiv, a fost de acord să dea declaraţii şi a fost audiat la termenul de miercuri.

Fostul patron a vorbit despre condiţiile în care erau organizate petreceri în Colectiv.

„Noi în Colectiv nu am organizat niciodată spectacole cu artificii. Niciodată nu ne-a cerut cineva (n.r. – organizatori) spectacole de artificii. M-a sunat un membru al trupei (n.r. – Goodby to Gravity) care a spus că îşi vor face singuri spectacolul. Alexandru Pascu mi-a spus că ei organizează, nu Nelu Brânduşanu (n.r. – organizator de profesie). Înainte cu o săptămână trupa ne-a comunicat că trebuie să il contacteze ”, a declarat Costin Mincu.

Fostul patron a relatat şi ce i-au spus pompierii ISU în legătură cu avizul de Protecţie şi Securiate la Incendiu (PSI).

„Pe planul de evacuare era menţionat că era interzis lucrul cu focul. Dânşii au spus aşa: că sunt în control şi că în momentul în care vom depune documentele la Primărie să îi contactăm Şi i-am contactat. Şi au venit cu un teanc de documente, pe care le-am semnat. Nu am încheiat contract cu firma indicată de ei. În legătură cu autorizaţia PSInu au zis nimic. Ne- au întrebat dacă avem documete PSI (n.r. – nu autorizaţie)”, a declarat Costin Mincu.

Cristian Popescu-Piedone a declarat miercuri că a fost votat pentru funcţia de primar al Sectorului 5 de peste 29.000 de locuitori ai acestei zone şi că nu este împotriva unei renumărări a voturilor, susţinând că ar obţine unul sau două procente în plus. El a adăugat că este nevinovat în dosarul Colectiv, în care a fost condamnat în primă instanţă la 8 ani şi 6 luni închisoare, transmite Agerpres.

„Am văzut anumite posturi de televiziune în care cetăţenii Sectorului 5 sunt făcuţi ba proşti, ba că au votat cu burta, ba injurii aduse electoratului. Cred că ei nu merită aşa ceva... Dreptul de a vota este un drept pe care şi eu, şi dumneavoastră, toată lumea astăzi îl avem, este democraţia cea mai pură într-un stat de drept, dacă este de drept. Să lăsăm justiţia să-şi spună cuvântul. Cât despre alegători, cei care contestă şi contestă alegerile le transmit un singur lucru: nu sunt împotriva acelor renumărări de voturi. Probabil că acele voturi anulate care s-au regăsit la mine o să-mi dea încă unul sau două procente în plus. Eu nu am spus nimic. Dacă pierdeam, pierdeam, vocea poporului îşi spunea cuvântul. Dar dacă am câştigat - şi întrebaţi oamenii şi nu-i faceţi proşti şi nu-i faceţi inculţi şi nu spuneţi că oamenii nu ştiu ce fac; ştiu ce fac", a spus Popescu Piedone, întrebat la sosirea la Curtea de Apel Bucureşti în legătură cu faptul că sunt voci care contestă din punct de vedere moral alegerea sa la Primăria Sectorului 5.

El a susţinut că este nevinovat în dosarul Colectiv, menţionând că de cinci ani legea nu a fost schimbată.

„Oameni buni, sunt convins că dacă v-aţi da microfoanele jos şi aţi deveni oameni, ştiţi că peste 3.500 de primari ai României la vremea respectivă şi cu mine am semnat în baza unei legi. Am respectat legea şi sunt condamnat. Ce s-a întâmplat după Colectiv? Ce s-a întâmplat, oameni buni? S-a schimbat legea? (...) În cei 5 ani, în România nu s-a schimbat absolut nimic. Legea care trebuia schimbată, nu în faţa unei primării sau instituţii publice să scrie o pancartă prin care intri pe propria răspundere. Pe propria răspundere am eliberat şi eu acea declaraţie a agentului economic că în acel local e bar vânzări băuturi alcoolice 80 de locuri la mese. Sunt nevinovat, oameni buni. De ce am candidat? Şi Dumnezeu mi-a ajutat să ies cu cetăţenii pe care i-aţi făcut proşti, sunt mulţi”, a adăugat Cristian Popescu-Piedone.