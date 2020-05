Pădurile seculare din România, puse sub protecţie abia acum. Costel Alexe: „O parte erau incluse în producţia de cherestea, celuloză, construcţii”

„Am luat o decizie naţională: pădurile seculare din România ies din circuitul economic şi intră sub protecţie. Codrii seculari pe care îi avem vor fi protejaţi şi păstraţi pentru generaţiile viitoare! Nu vreau să fim ultimii martori ai pădurilor seculare din România! Am identificat la nivel national 8.364 de păduri seculare şi am solicitat RNP Romsilva ca până la 15 septembrie 2020, acestea sa fie introduse sub protecţie pentru a fi conservate. În total vorbim despre 100.000 ha, dintre care 38.000 de ha sunt incluse în suprafeţe în care astăzi se produce lemn pentru cherestea, construcţii, celuloză. Restul de peste 60.000 de ha sunt protejate doar parţial”, a declarat ministrul Costel Alexe.