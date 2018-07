Operatorul de telefonie mobilă Orange îşi avertizează clienţii din România cu privire la o campanie de phishing

„In cursul zilei de 30 iulie 2018 a fost semnalata o campanie de phishing pe e-mail care vizeaza clientii Orange si prin care se colecteaza datele de autentificare din aplicatia My Orange, insa aceasta campanie nu este realizata si trimisa de catre Orange Romania”, se arată în emailul de avertizare trimis de companie clienţilor săi.

E-mailul trimis in cadrul acestei campanii are subiectul "Orange Romania iti daruieste 1000 de puncte Thank You !!" si promite 1000 de puncte Thank You si posibilitatea de a achizitiona in termen de 24 de ore, din aplicatia My Orange, un smartphone premium la un pret special.

Textul e-mailului trimis de catre atacatori este urmatorul:

„Stimate client,

Vrem sa-ti multumim pentru increderea pe care ne-o arati zi de zi. Astfel, Orange Romania iti daruieste 1000 de puncte Thank You si te invita sa descoperi avantajele utilizarii acestora, achizitionand unul dintre terminalele disponibile prin programul Orange Thank You.

Intra in contul tau, in urmatoarele 24 de ore, pentru a beneficia de o oferta speciala, in cadrul programului Orange Thank You, prin care poti achizitiona un iPhone X, 64GB, 4G, Space Grey, la un pret special, utilizand punctele cadou primite.

Apasa aici ca sa descoperi cum poti intra in posesia unui iPhone X, 64GB, 4G, Space Grey.

Oferta este disponibila doar in urmatoarele 24 de ore, in functie de stock si disponibilitate”, se arată în emailul Orange către clienţii săi.