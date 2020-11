O companie românească a prins un contract de zeci de milioane de dolari cu US Army

Compania românească va furniza militarilor americani care ajung în România servicii de gospodărire, utilităţi, protecţia forţei, pază, comunicaţii şi transport terestru FOTO US Marine Corps/Cpl. Samantha Barajas

Conform datelor comunicate de Departamentul american al Apărării (DOD), 36 de companii din întreaga lume vor furniza militarilor americani diverse servicii pentru o perioadă de cinci ani. Concret, este vorba, între altele, de servicii de gospodărire, utilităţi, protecţia forţei, pază, comunicaţii şi servicii de transport terestru pentru a sprijini forţele maritime ale Departamentului Apărării, dar şi personalul altor agenţii guvernamentale americane sau aliate care acţionează în zonele respective. Cumulate, zecile de contracte nu vor depăşi o contravaloare totală de 1,061 miliarde de dolari. Conform DOD, dacă contractele se derulează fără probleme, acestea ar putea fi prelungite cu încă cinci ani, valoarea cumulată fiind de cel mult 2,122 miliarde de dolari.

Responsabilă pentru furnizarea acestor servicii în Europa de Est şi în zona Mării Negre va fi compania Global Defense Logistics SRL, din Constanţa, care va beneficia de 2% din contravaloarea contractului. Astfel, în următorii cinci ani, compania românească va încasa de la militarii americani până la 20 de milioane de dolari pentru serviciile furnizate, iar dacă înţelegerea va fi extinsă, suma va atinge plafonul de 40 de milioane de dolari.

Cifră de afaceri solidă

Conform propriei prezentări, Global Defense Logistics SRL este un furnizor de asistenţă logistică în domeniul apărării, angajat să menţină disponibilitatea unităţilor clienţilor săi prin eficacitatea şi eficienţa serviciilor sale la nivel mondial. „Compania are flexibilitatea şi capacitatea dovedite de a sprijini desfăşurarea operaţiunilor în cel mai scurt timp şi simultan în mai multe zone operaţionale solicitate”, se mai spune în prezentarea Global Defense Logistics SRL. Pe de altă parte, compania, care îl are în acţionariat şi pe Mihai Daraban, preşedintele Camerei de Comerţ şi Industrie a României (CCIR), oferă militarilor şi muniţie. În plus, pentru forţele aeriene aliate, Global Defense Logistics SRL oferă servicii de handling sau alimentare cu combustibil.

Compania a fost înfiinţată în 2011 şi, conform datelor Ministerului de Finanţe, în anul 2018 a avut o cifră de afaceri de 56.099.338 de lei, cu un profit brut aferent de 15.299.170 de lei (peste 3 milioane de euro). Şi acesta nu a fost singurul an bun pentru firma din Constanţa. În anul 2017, Global Defense Logistics SRL figurează cu un profit brut de 10.130.374 de lei. Cu „servicii anexe transportului pe apă” la obiectul de activitate, compania are numai opt angajaţi.

Un miliard de dolari cheltuiţi în România

Conform datelor de pe site-urile americane de achiziţii publice, US Army a cheltuit numai în perioada 2000-2017 peste un miliard de dolari în România. Astfel, zeci de firme din România au fost angajate de cea mai eficientă armată din lume pentru construcţii ori servicii de telecomunicaţii, inginerie, cazare sau consultanţă ştiinţifică. În plus, firmele româneşti au primit bani pentru pentru închirierea de maşini, dar şi pentru ca militarii americani dislocaţi în Constanţa, în baza Baza 57 Aeriană „Mihail Kogălniceanu”, să-şi petreacă timpul liber. Între ele, Cargo Romena Tour SRL, o firmă din Mihail Kogălniceanu.

Seismologii au oferit consultanţă

Pe lista entităţilor economice cu sediul în România care au avut contracte cu Departamentul american al Apărării putem găsi de la companii multinaţionale până la câteva mici firme locale. Mai mult, chiar şi Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului din Măgurele a beneficiat de astfel de contracte. Experţii seismologi au oferit americanilor consultanţă ştiinţifică în valoare de 2.374.157 de dolari prin intermediul a 19 contracte încheiate în perioada 2002-2016.

În plus, mai multe firme din zona Deveselu, între care şi Regat Construct Instal SRL din Turda, au avut contracte cu DOD pentru furnizarea de materiale sau pentru diverse lucrări de construcţii.

Militarii români preferă armamentul american

În tot acest timp, companiile americane au devenit principalele furnizoare de armament modern pentru Ministerul Apărării Naţionale (MApN). Astfel, între altele, România a contractat 7 sisteme rachete antiaeriene Patriot (3,9 miliarde de dolari) şi 54 de sisteme de rachete de înaltă mobilitate HIMARS (1,25 milioane de dolari). Apoi, blindatele Piranhia V pentru Forţele Terestre Române sunt fabricate în colaborare cu americanii de la General Dynamics, iar contractul se ridică la aproximativ 900 de milioane de euro. În plus, în viitorul apropiat, MApN va semna contractul pentru achiziţionarea bateriilor de rachete de coastă pentru apărarea litoralului direct de la americani, printr-o tranzacţie de tipul „guvern-guvern”. În fine, companiile americane sunt favorite pentru contractele de furnizare de elicoptere de luptă moderne.