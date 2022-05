NATO îşi întăreşte flota de avioane de supraveghere în România

Apoi, pentru a aprofunda situaţia tactică din această zonă şi având în vedere că are dislocaţi la Mihail Kogălniceanu 500 de militari, Franţa a trimis şi o aeronavă de patrulare maritimă Atlantique 2 în zona maritimă economică exclusivă a României.

Momentan, aceste zboruri de patrulare navală vor avea ca punct de plecare o bază din Creta, dar ar putea fi luată în calcul relocarea aeronavei la Constanţa, pe Baza Mihail Kogălniceanu, ceea ce va permite alocarea a mai mult timp pentru monitorizarea zonei Mării Negre, precizează sursa citată. În această etapă, zborurile sunt gestionabile de la baza din Souda, Atlantic 2 putând evolua, fără încărcătura de luptă (rachete, bombe), până la 14 ore, arată portalul opex360.com

Armata de avioane-spion

Aeronava Atlantic 2 (standard 6) are capacităţi sporite aer-suprafaţă (în special datorită radarului activ Searchmaster, furnizat de Thales, şi a sistemului de supraveghere optoelectronic L3Harris MX20), cât şi sub apă (subsistemul digital de procesare acustică de ultimă generaţie – STAN). În plus, avionul este echipat şi cu un sistem de detectare a emisiilor radar - ARAR 13, care îi oferă capacitatea de a intercepta şi identifica emisii foarte scurte, la distanţe mari.

În prezent, mişcările de trupe ale Rusiei în Ucraina şi în Marea Neagră sunt supravegheate de o adevărată „armată” de aeronave specializate ale NATO. Între altele, vorbim de aeronave ca NATO E3 AWACS (indicativ NATO11), US Army CL600 ARTEMIS (indicativ BRIO68), US Navy P8 Poseidon (indicativ AE67FF), US Air Force RQ4 Global HAWK (indicativ FORTE10), Aeronautica Militare Gulfstream G550 (indicativ PERSEO71), Royal Air Force RC-135W Rivet Joint (indicativ RRR7205) sau Royal Air Force RC-135W Rivet Joint (indicativ RRR7235).