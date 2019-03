Ministerul Apărării pierde procesul cu preşedintele Iohannis: Generalul Ciucă se întoarce la şefia Armatei

„Respinge, in temeiul art.5 alin. (1) lit. b) din Legea nr.554/2004 a contenciosului administrativ, actiunea formulata de catre reclamantul Ministerul Apararii Nationale prin ministrul apararii nationale, in contradictoriu cu paratii Presedintele Romaniei Klaus-Werner Iohannis, Administratia Prezidentiala si Ciuca Gh. Nicolae Ionel, avand ca obiect anularea decretului nr.1331/28.12.2018, ca fiind inadmisibila in privinta controlului judecatoresc in contenciosul administrativ asupra actelor de comandament militar definite de art.2 alin.1 lit.l) din Legea nr.554/2004 a contenciosului administrativ”, se arată în minuta instanţei.





Generalul Nicolae Ciucă urmează să se întoarcă la şefia Armatei, deoarece in acest moment sentinta de suspendare a decretului prin care mandatul acestuia fusese prelungit, încetează.











Pe 28 decembrie 2018, preşedintele Klaus Iohannis a anunţat că a semnat decretul prin care îi prelungeşte mandatul generalului Nicolae Ciucă la conducerea SMAp. Tot atunci, Iohannis preciza că nu a fost aprobată propunerea făcută de ministrul Apărării, Gabriel Leş, privind numirea generalului Dumitru Scarlat la şefia Statului Major al Apărării.

Ulterior, Ministerul Apărării a depus o plângere prealabilă la Administraţia Prezidenţială, prin care solicita revocarea decretului din 28 decembrie 2018.

Conform MApN, decretul semnat de preşedintele Iohannis încalcă dispoziţiile legale prevăzute în Legea 346/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării Naţionale, respectiv articolul 32, alineatul 5, conform căruia 'şeful Statului Major al Apărării este militarul cu rangul de conducere cel mai înalt din armată, numit de preşedintele României, la propunerea ministrului Apărării, cu avizul prim-ministrului, pentru o perioadă de 4 ani, cu posibilitatea de prelungire cu până la un an'".

În data de 9 ianuarie, ministrul Apărării, Gabriel Leş, susţinea că decretul privind prelungirea mandatului lui Nicolae Ciucă "s-a făcut ilegal", adăugând că "instanţa este cea care va stabili" care este situaţia de drept.

Pe 14 ianuarie, preşedintele Klaus Iohannis a calificat drept un demers "inoportun" şi "riscant" contestarea în contencios a decretului privind prelungirea mandatului generalului Ciucă. Preşedintele a adăugat că "pur şi simplu" propunerea ministrului Apărării a fost "nelegală".

"Propunerea ministrului a fost pur şi simplu nelegală, iar o propunere pentru şeful Armatei a lipsit pur şi simplu. Faptul că se adresează acum în contencios cu ierarhia militară mi se pare un demers inoportun, riscant. Generalul Ciucă este o persoană foarte respectată şi cu o poziţie importantă şi în cadrul preşedinţiei noastre şi în structurile militare europene şi în structurile militare NATO. Ce va gândi un înalt responsabil, de exemplu, din armata unei ţări cu care suntem aliaţi dacă află că ministrul Apărării merge în contencios să îşi conteste propriul şef al Armatei? Nişte acţiuni prost gândite, de tip PSD-ist", a susţinut preşedintele.

Instanţa de contencios administrativ obligă Ministerul Apărării la plata sumei de 900 de lei reprezentând cheltuieli de judecată. Decizia poate fi atacată cu recurs în termen de 15 zile de la comunicare, scrie G4media.

