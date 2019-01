Marian Godină o ironizează pe Carmen Dan, după ce aceasta l-a atacat pe Klaus Iohannis: Eu cred că e „decât“ vina dumneavoastră

„Îl ceartă doamna ministru pe preşedintele republicii şi dă cu el de pământ de mă face să-mi crească inima. Chiar îşi începe postarea cu sintagma < > ceea ce mă face să cred că nu doamna ministru a scris, pentru că probabil ar fi scris < >, a scris Marian Godină în introducerea articolului de pe blogul personal.

„Aflu astfel de ce eu, ca luptător în cadrul Serviciului pentru Acţiuni Speciale, am un pistol fabricat în România anilor ’90 care de multe ori se blochează la trageri şi pe care îl port într-un holster cumpărat de mine de pe un site. La fel cum mi-am cumpărat şi genunchierele şi cotierele. Şi cum mi-am cumpărat ochelarii tactici. Şi mănuşile tactice. Şi ghetele. Şi cagulele. Aaa…de fapt cum mi-am cumpărat tot echipamentul. Chiar şi pantalonii, bluza, tricourile, centura, cureaua pentru arma principală (şi ea mai bătrână decât tata). Am primit de la poliţie doar vesta antiglonţ, casca balistică, un baston telescopic şi cele două arme. De un an şi trei luni, de când sunt la SAS, am tras cu ele exact de 3 ori. Pentru că nu e muniţie.

[…] Vestea bună e că, aşa cum prevede programul de guvernare, politiştilor li se vor mări salariile de la 1 ianuarie.

Vestea proastă e că mărirea, deşi a sunat pompos prin presă, de ajunseseră poliţiştii să fie invidiaţi, va fi în jur de 100 de lei, poate nici atât.

Măcar am aflat azi că tot ce am scris mai sus e din vina presedintelui. Doar că nu prea cred.

Eu cred că e <<decât>> din vina dumneavoastră, doamna ministru, iar faptul că în postarea dumneavoastră aduceti vorba de un coleg mort în timpul serviciului, reprezintă pentru mine cel mai abject mod de a vă duce luptele politice.

Şi că să nu se înţeleagă greşit, nu, eu nu vorbesc în numele poliţiştilor şi nu reprezint pe nimeni în afară de propria-mi persoană, ” a scris Godină.